‘Mujer’ pierde por primera vez el liderazgo de audiencias frente a ‘Tierra de nadie’

Supervivientes ha logrado afianzarse, no sin esfuerzos, en la noche de los martes. El reality de Mediaset ofrece ese día Tierra de nadie, primero en Telecinco, y luego continúa su emisión en Cuatro.

En esta ocasión, Tierra de nadie logra un 15% y 2.512.000 espectadores en Telecinco, y en Cuatro firma un 15,8% de cuota con 1.607.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Allí vimos cómo Tom Brusse lograba ser salvado de las nominaciones, gracias al apoyo de la audiencia.

Estos datos fueron suficientes para que la serie Mujer perdiese el liderazgo de su franja por primera vez frente a Tierra de nadie. La serie turca de Antena 3 logró una media del 14,5% de share con una media de 1.846.000 espectadores. En Telecinco, tras Supervivientes, Love is in the air aguanta con el 8,8% de cuota y 875.000 espectadores.

Sin embargo, Antena 3 sí puede sacar pecho al haber conseguido los tres programas más vistos de la jornada: Antena 3 Noticias 2 hizo 3.182.000 espectadores con el 22,8%, Pasapalabra 2.921.000 con el 26% de cuota de pantalla, y El Hormiguero 2.606.000 con una media del 15,5%.

MasterChef logra una pequeña subida respecto a la semana anterior, y supera la barrera del millón y medio. El quinto programa de la novena edición fue visto en algún momento por 4.190.000 personas, y dejó una media del 14,7% con 1.606.000 espectadores. En esta ocasión, Alicia fue la concursante expulsada.

En La 2, la primera semifinal de Eurovisión 2021 atrae al 3,6% de cuota con 564.000 espectadores. Israel, Chipre, Malta, Noruega, Rusia, Azerbaiyán, Lituania, Suecia, Bélgica y Ucrania lograron su pase a la final del próximo sábado.

La oferta de las cadenas generalistas la cierra la película Diablo: A Man Apart, en laSexta, que fue vista por 870.000 espectadores y un 6,9% de cuota.