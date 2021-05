Nikkie de Jager, la estrella de las redes que será la primera presentadora transgénero de Eurovisión

Eurovisión está viviendo su semana grande tras haber firmado un año en blanco por la pandemia del coronavirus. La ciudad de Róterdam ha podido acoger por fin la 65ª edición del Festival y una de las estrellas neerlandesas elegidas para presentar las dos semifinales y la final sobre el escenario del Ahoy Arena es Nikkie de Jager.

La joven, conocida en las redes como NikkieTutorials, se ha incorporado al tridente formado por Edsilia Rombley, Chantal Janzen y Jan Smit, quienes fueron elegidos para conducir la malograda edición de 2020. De esta manera, los organizadores han mostrado su confianza en la youtuber, quien el año pasado sólo estaba previsto que desempeñara labores de presentadora online del evento.

En esta edición, Nikkie ha estado al frente de LookLab with NikkieTutorials, una sección en el canal oficial de Eurovisión en YouTube donde la holandesa entrevista a todos los artistas participantes en el Festival este año. Además, la joven ha aparecido sobre el escenario este martes durante la celebración de la primera semifinal, junto a los otros tres presentadores, confirmando así su presencia en las galas.

Nikkie entrevista a los artistas de Eurovisión 2021 en 'Looklab with Nikkietutorials'. RRSS

A sus 27 años, Nikkie de Jager es una auténtica estrella de las redes. Cuenta con más de 13,8 millones de suscriptores en YouTube y 14,6 millones de seguidores en Instagram, por lo que no es de extrañar que el certamen haya contado con ella para ofrecer a los internautas todos los detalles sobre la presente edición.

La joven comenzó a compartir tutoriales de maquillaje en su canal en el año 2008. Su primer vídeo se titulaba "Tutorial de maquillaje: mi primer look oficial para YouTube" y actualmente cuenta con más de 4,2 millones de visualizaciones.

A medida que su interés por la belleza aumentaba y su éxito en las redes se incrementaba, la joven comenzó a explorar horizontes profesionales relacionados con el maquillaje. Por ello, en 2010 recibió clases de maquillaje profesional con la artista Pascale Tesser.

Un año después, se unió a la agencia Colourfool de Tesser, lo cual le permitió acceder a trabajos en programas de televisión y revistas de prestigio como Marie Claire. Sin embargo, en 2014 decidió dedicarse exclusivamente a las redes sociales, donde actualmente obtiene buena parte de sus ingresos.

Su relevancia ha llegado hasta tal punto que Nikkie ha maquillado a superestrellas como Lady Gaga e incluso ha lanzado sus propias líneas de productos cosméticos de la mano de firmas como Ofra Cosmetics.

En su primer vídeo de 2020, la youtuber decidió revelar a sus seguidores que es una mujer transgénero. Según explica en la entrega titulada "I'm coming out" ("Salgo del armario"), comenzó a someterse a tratamientos hormonales con 14 años y se sometió a una cirugía de reasignación con 19.

"Yo soy yo. Sigo siendo Nikkie. Nada cambia", afirmó la joven. "Lo último que quiero en mi vida es que ya no confiéis en mí, que me miréis con otros ojos o que penséis que he cambiado", aseveró. La influencer, además, reveló que había decidido dar a conocer su realidad tras ser chantajeada por personas que amenazaron con filtrar su historia a los medios.

Ahora, la gurú del maquillaje se ha convertido en la primera presentadora transgénero de la historia de Eurovisión y lo ha hecho por mérito propio. Y es que, además de ser una experta en cosmética, Nikkie es una buena conocedora del Festival, por lo que está disfrutando al máximo del privilegio de formar parte de él durante dos años seguidos, en 2020 para el especial Europe Shine a Light y, este año, para celebrar el regreso de Eurovisión dos años después de la última edición.