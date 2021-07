La rapera Sara Socas arremete contra Pol Granch, actor de 'Élite': "Eres un misógino de mierda"

La rapera canaria Sara Socas ha arremetido públicamente contra Pol Granch, ganador de Factor X y actor de la serie Élite. La artista ha publicado un hilo en su perfil de Twitter en el que desvela que el cantante la trató mal durante un evento en el que coincidieron hace dos años.

"Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita", escribe Socas. "Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", espeta.

La cantante no duda en llamar "misógino de mierda" al joven, además de asegurar que ella no ha sido la única mujer que ha sufrido su desprecio. "No solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores".

"No especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas", prosigue la rapera de freestyle, acusando a Granch de haber tratado "como un trozo de mierda a mucha gente". "Y me da igual que fuera drogado que sobrio", añade.

La canaria afirma que hubo varios testigos que "vieron parte de la situación y no hicieron nada", por lo que considera que son "trozos de mierda también". Finalmente, aclara que está en contra de la "cultura de la cancelación, porque todos podemos cometer errores", pero defiende que "una cosa es una cagada y otra es un patrón: repetir una y otra vez actitudes y comportamientos de mierda".

Polémica

Esta no es la primera vez que Pol Granch se ve envuelto en la controversia por sus actitudes incorrectas. Hace un año, cuando se conocía su nombre entre los fichajes de Élite, las redes sociales destapaban su supuesta ideología franquista.

En concreto, se viralizaron varios tuits de la antigua cuenta del artista en los que, cuando era aún un adolescente, gritaba "Arriba España". Además, se destapó un hilo en el que Granch escribía el himno franquista 'Cara al Sol' en una serie de tuis junto a otro usuario.

Asimismo, en el antiguo twitter de Pol Granch también se pueden ver expresiones machistas u homófobas, llegando a retuitear frases del estilo "los me gustan son proporcionales a lo guarras que seáis".

Tras el revuelo generado, el actor tuvo que pedir perdón a través de sus redes sociales, excusándose en que "era un chico inmaduro". "Quiero pedir disculpas y mostrar mi arrepentimiento a todo aquel al que haya herido con los comentarios de un chaval inconsciente", escribió, añadiendo que su "único objetivo es seguir aprendiendo" y "poder compartir" su música y "afrontar nuevos retos profesionales con la mayor humildad".