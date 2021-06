Telecinco cierra la temporada con su mejor dato desde 2010; Antena 3 es la cadena que más crece

Hora de recoger las notas tras el final del curso televisivo 2020/2021 y hora de hacer balance. Con una media del 15,1% de share, Telecinco cerró este miércoles la temporada encadenando 19 temporadas de liderazgo entre las cadenas comerciales, mejorando en dos décimas el dato de la temporada anterior y firmando su mejor resultado desde la temporada 2009/2010.

La principal cadena de Mediaset España, que ha ganado todos los meses de la temporada, incluido junio con un 16,8% de cuota de pantalla, ha liderado 219 de los 296 días disputados (el 74%).

Supera a su competidor también en la mañana (15,8% vs. 15,2%), la tarde (17% vs. 12,3%), el late night (17,4% vs. 12,2%) y en el target comercial del prime time con su mejor registro de las once últimas temporadas (14,9%).

Cantora, la herencia envenenada (27% y 3,1M), las dos temporadas de La Isla de las Tentaciones (24% y 3M), la sexta edición de Got Talent España (19,7% y 2,7M) y Rocío, contar la verdad para seguir viva (27,5% y 2,6M) encabezan la lista de espacios más vistos en la temporada que ahora concluye.

Antena 3, líder del prime time

‘Pasapalabra’ logra ser lo más visto y marca su segunda mejor cuota histórica en audiencias

Por su parte, Antena 3 ha sido la cadena que más ha crecido respecto a la anterior temporada (11,2%) con una subida de 2,3 puntos y firmando su mejor resultado en seis cursos (13,5%).

La gran noticia para la de Atresmedia es, sin embargo, que ha conseguido liderar el prime time (15,6%), la franja más valorada por los anunciantes, con la mayor distancia frente a su rival en 23 años.

Asimismo ha sido la única cadena en lograr crecer en horario estelar gracias al tándem formado por Pasapalabra (22,3% y 2,9M), Antena 3 Noticias 2 (19,7% y 3M) y El Hormiguero (16,5% y 2,8M), y una oferta de prime time consolidada con programas como La Voz (18,3%), La Voz Kids (20,9%), Tu cara me suena (16,4%), Mask Singer (21,4%)o las series turcas Mi hija (16,7% y 2,6M) y Mujer (17,3 y 2,1M).

Además, la principal cadena de Atresmedia ha conseguido liderar en información por tercer año consecutivo, con 18,6% de cuota de pantalla y 2.612.00 espectadores, logrando así su mejor resultado en 13 temporadas.

El informativo de Vicentes Vallés y Esther Vaquero (19,7% y 3.049.000) es el informativo más visto de la televisión con la mayor distancia en 15 temporadas, mientras que Informativos Telecinco 21:00, con Pedro Piqueras, cae a su peor dato en 9 temporadas.

Antena 3 Noticias 1 (20% y 2.538.000) lidera de la sobremesa con su mejor dato en 12 temporadas, Antena 3 Noticias Fin de Semana recupera el liderazgo (15,5% y 2,2M) y Noticias de la mañana (13,4%) lidera con su mejor dato en 12 temporadas.

laSexta encadena 8 años por encima de su rival

Por otra parte, en lo que se refiere a las cadenas de segunda generación, laSexta encadena 8 años por encima de su rival y, a pesar de caer seis décimas respecto a la temporada anterior (7,3%), con un 6,7% vence una temporada más a Cuatro, que cae tres décimas hasta un 5,3%.

La cadena verde también es líder frente a su competidor en prime time y en target comercial y líder líder en noches electorales desde 2014 (esta temporada suma las victorias de las Elecciones en Cataluña y Madrid).

Zapeando logra la temporada más vista de su historia (7,1% y 874.000) y Aruser@s consigue la temporada más vista de su historia con un 15,8% y 446.000 espectadores. Es líder absoluto en target comercial con un 19,7% por encima de El programa de Ana Rosa.

Por grupos, Mediaset España firma su undécima victoria de grupo consecutiva con un 28,3% de share, frente al 27,4% del inmediato competidor, Atresmedia, que cuenta con un canal menos. Crece en target comercial hasta el 30,2% de share, parámetro en el que también lidera frente al 27,9% de Atresmedia.

Mientras, su rival cierra con su mejor resultado en 5 años, creciendo respecto a la anterior temporada en 1,6 puntos, y liderando el prime time con un 28,5%, la mayor distancia desde la temporada 96/97.