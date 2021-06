‘Todo es verdad’ se estrena con buenos datos y ‘MasterChef’ anota máximo de temporada

Una jornada más, el fútbol lideró las emisiones televisivas. El encuentro de Suecia y Ucrania arrasó en la prórroga, con 3.877.000 espectadores de media y el 25,9% de cuota, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. El encuentro, emitido en Telecinco, tuvo casi 7 millones de contactos.

En Cuatro, por su parte, el Inglaterra - Alemania tuvo un 30,6% de cuota de pantalla y 2.950.000 espectadores de audiencia media.

Esa misma cadena, Cuatro, estrenó por la noche Todo es verdad, una versión en prime time del programa diario de Risto Mejide Todo es mentira. El formato estuvo centrado en la figura de José Luis Moreno y logró un 12,2% de share con una media 1.129.000 espectadores.

En La 1, MasterChef marca máximo de temporada tanto en cuota como en miles. El programa en el que se decidían los semifinalistas logró el 16,1% de la cuota de pantalla con 1.703.000 espectadores de media. El cardiólogo José fue el último aspirante en abandonar las cocinas.

En Antena 3, Mujer continúa aguantando con fuerza, con datos similares a los del lunes. En esta ocasión firmó un 14,9% de cuota y 1.970.000 espectadores de media. Tras el fútbol, Telecinco emitió su serie turca Love is in the air, que logró un 11% con 989.000 espectadores.

La despedida de Rutas Bizarras en La 2 congregó en el horario estelar a 257.000 espectadores con un 1,7% de cuota.

Los informativos más vistos del martes son los de Antena 3. Tanto Antena 3 Noticias 1 como Antena 3 Noticias 2 superaron los 2,3 millones de espectadores. Pasapalabra, por su parte, fue el contenido no deportivo más visto del día. El concurso que presenta Roberto Leal logra un 25,8% de cuota con 2,6 millones de espectadores de media.