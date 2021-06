Turquía tantea regresar a Eurovisión una década después de su abandono

Noticias relacionadas El auge de las series turcas, una oportunidad para el regreso de Turquía a Eurovisión

Turquía comenzó a concursar en Eurovisión en el año 1975, rozó la gloria cuando ganó el Festival en 2003 con ‘Everyway that I can’ de Sertab Erener, y participó por última vez en 2012. Dejó de concursar de forma voluntaria porque el Primer Ministro, el ultraconservador Recep Tayyip Erdogan, se mostraba disconforme con el sistema de puntuación, que calificaba de opaco y politizado. “No volveremos mientras no cambie”, aseguró entonces.

Diez años después, muchos turcos todavía sueñan con regresar al Festival, y por ello, el director general de la televisión turca (TRT) İbrahim Eren reconoce que están en conversaciones con la UER.

Eren ha afirmado que “La TRT no volverá a Eurovisión si no hay cambios en el sistema de votación, y nuestro Consejo se mantiene firme en esta postura, pero estamos de nuevo en contacto con la UER”. “El nuevo Supervisor Ejecutivo es muy bueno, nuestro equipo está conversando con él, pero no sé que pasará en el futuro”, explica, según declaraciones recogidas por Eurovision-Spain.

Hay que recordar que en 2018 Ibrahim Eren aseguró que Turquía no tiene intención de volver a concursar por razones principalmente homófobas.

“Siendo una emisora pública, yo no puedo difundir en directo a las nueve de la noche, en horario infantil, a un austríaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y asegura ser a la vez hombre y mujer”, afirmó Eren, en referencia a Conchita Wurst, quien ganó Eurovisión en 2014.

También ha afirmado que “Respecto a Eurovisión he dicho a la Unión Europea de Radiodifusión: 'Os habéis desviado de vuestros valores, por eso también se han salido otros países'”, y añadió que “ahí hay un caos mental, a causa de los dirigentes. Si eso se corrige, volveremos de nuevo”.