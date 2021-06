Alba Dueñas, la presentadora de 'Antena 3 Deportes' que empezó como becaria en 'Espejo Público'

Antena 3 Noticias comenzaba el año 2021 con notables cambios. Entre ellos estuvo el relevo de Manu Sánchez al frente de Antena 3 Deportes después de tres décadas, pasando a dirigir y presentar la edición matinal del informativo. Su hueco en los Deportes fue cubierto entonces por tres presentadoras que se alternan al frente del espacio.

Angie Rigueiro, Rocío Martínez y Alba Dueñas conforman el tridente que desde enero se encarga de dar la actualidad deportiva en el canal de Atresmedia. De las tres, Dueñas era la más desconocida para los espectadores al llegar a su nuevo puesto, ya que es la que menos había trabajado delante de la cámara y, además, es la más discreta y hermética con su vida fuera de la redacción.

Alba Dueñas es periodista y lleva años ligada a la redacción de Antena 3 Noticias. Comenzó su trayectoria en la cadena como becaria en Espejo Público y en 2011 se incorporó al equipo de Roberto Brasero como redactora de El Tiempo, donde en ocasiones se la pudo ver haciendo las veces de presentadora en sustitución de Mercedes Martín, una tarea que también desempeñó en la mesa del informativo matinal durante la baja por maternidad de Lorena García en 2018.

¡Cuenta atrás! Quedan horas para #LaVozAntena3

Hoy y mañana a las 22:40, no se lo pierdan ✌🏽 pic.twitter.com/HCki9NzSFE — Alba Dueñas (@AlbaDuenas) January 7, 2019

Los detalles sobre la vida privada de la presentadora son prácticamente desconocidos. Lo único que ha trascendido hasta la fecha es que estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en 2009.

Tras finalizar su carrera, Alba se trasladó a Reino Unido, donde trabajó en varios puestos mientras aprendía inglés y buscaba su primera oportunidad en el ámbito del periodismo. Así lo contaba el pasado mes de marzo a Ecoteuve: "Salí de la Complutense en 2009, en plena crisis económica, algo con lo que mucha gente de mi generación se sentirá reflejada. (...) En aquella época me fui sin un duro a Reino Unido a buscarme la vida y estuve puliendo cubertería 14 horas".

Al regresar, decidió no cejar en el empeño y continuó esforzándose por dedicarse al periodismo, por lo que se matriculó en un máster en radio y televisión.

Otra de las pocas cosas que se conocen sobre su vida personal es que es una gran apasionada del deporte, practica crossfit habitualmente y es muy aficionada al fútbol. Además, es una acérrima seguidora del Atlético de Madrid.

Su única red social conocida es un perfil en Twitter inactivo desde 2019 y en el que solo compartía noticias relacionadas con su trabajo, por lo que cualquier aspecto ajeno a su faceta frente a las cámaras, desde su fecha de nacimiento hasta su estado civil, es todo un misterio para los espectadores.

Ante el nuevo reto profesional que ha supuesto presentar Antena 3 Deportes, Alba confesaba en el citado medio que no se esperaba que la cadena confiara en ella para esa tarea: "Me quedé sorprendida porque no me lo esperaba. Soy muy tímida, pero creo que hay que afrontar los retos, porque supone crecer y siempre sacas cosas positivas de ello". Y concluye: "Las oportunidades hay que aprovecharlas, sacar lo mejor de ti e intentar estar a la altura".