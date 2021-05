Risto Mejide se burla del despido de Javier Cárdenas: "Que nos llame al teléfono de aludidos para desahogarse"

Dicen que la venganza es un plato que se sirve en frío. Y así ha sido este lunes cuando Risto Mejide se ha mofado en directo en Todo es mentira del despido fulminante de Javier Cárdenas, con quién había tenido algún que otro altercado público.

"Hoy es un día muy triste. Me han pasado cosas en televisión, pero cómo ésta ninguna. En esta vida cuesta mucho decir adiós, pero hay veces que no queda otra. Siempre se van los mejores", ha comenzado diciendo el publicista mientras en pantala se podía ver una imagen de Cárdenas.

"Hoy le decimos adiós a Javier Cárdenas. Pero que la gente no se preocupe. Está vivo, pero está despedido. Europa FM le ha dicho chao de forma fulminante tras más de once años en antena", ha añadido Marta Flich. "Pero ¿por qué? Es la pregunta que se hace toda España. Bueno en realidad no se la hace nadie", continuaba Risto.

"El programa, hasta ahora, se llamaba Levántate y Cárdenas y estos próximos días se va a llamar Acuéstate, Cárdenas", ha bromeado Antonio Castelo ante las risas de sus compañeros. "Qué tendrá que ver que no lo escuche nadie", ha comentado Miguel Lago antes de que se viera un vídeo con las distintas polémicas de Cárdenas.

Entre estas controversias se encontraba, por ejemplo, la polémica rifa de una segunda vivienda para ayudar a una niña enferma de la que se hizo eco en su día Todo es mentira, la difusión del bulo de que las vacunas causan autismo, o el robo de fragmentos de audios de una youtuber sin su permiso.

"Como Cárdenas no tiene programa para contestarnos mañana, poned el teléfono de aludidos por si quiere desahogarse con nosotros", ha propuesto después Risto para añadir que "Ojo que Cárdenas es carne de Mediaset. Ya lo advierto, ¿eh?". "Hay un superviviente bueno ahí", ha apostillado Miguel Lago. "Ojo que no acabe en esta casa", ha zanjado Risto.