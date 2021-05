Quién es Valeria Ros, la actriz y presentadora invitada de ‘Pasapalabra’ de esta tarde

Nombre completo: Valeria López-Tapia Velasco

Estudios: Licenciada en Comunicación Audiovisual en Salamanca y Actuación para cine y televisión en la Escuela TAI de Madrid

Profesión: Guionista, locutora, presentadora y monologuista

Instagram: https://www.instagram.com/_valros/

Twitter: https://twitter.com/VALValeriaRos

Valeria Ros se convierte en los próximos días en concursante de Pasapalabra, en calidad de invitada, eso sí. La comunicadora vasca pondrá a prueba su ingenio, su cultura popular y su rapidez mental en las pruebas del concurso que presenta Roberto Leal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Ros (@_valros)

Valeria Ros nace en Getxto en 1986, y desde hace unos años, es un rostro habitual de nuestra televisión, tanto en las cadenas generalistas como en las de pago. En 2020 se estrenó en Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en laSexta.

Como locutora, la podemos escuchar en La lengua moderna, de Cadena ser, junto a Quequé. Cada semana reciben a invitados expertos en literatura. En ese programa, Valeria Ros se muestra muy cercana a sus oyentes, y allí habló de los posibles nombres que barajaba para su hija, nacida en otoño de 2020, y a la que finalmente llamó Federica. La pequeña es fruto de su unión con el italiano Antonio Muscogiuri.

Del currículo de Valeria Rosa también podemos destacar Locomundo, en Movistar+, un programa presentado por Quequé en el que se analiza desde un punto de vista humorístico la política, la felicidad, los premios o la cárcel, según describen en la web del formato. Además, como monologuista ha trabajado en Comedy Central, Late Motiv o salas de todo tipo. En uno de sus montajes, Fieras, compartía escenario con Susi Caramelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Ros (@_valros)

Durante un tiempo, además, fue colaboradora del programa Lo siguiente, de Televisión Española, que se emitía en la franja del access. Sin embargo, duró poco allí ya que, al parecer, el humor no tenía cabida en ese espacio.

“Siempre me ha gustado contar batallas y exagerar las cosas, y mis amigos se reían. Pero hasta que no me subí a un escenario por primera vez y me volvieron a llamar, no pensé en dedicarme a esto profesionalmente”, declaró sobre su vena artística en cierta ocasión a El Correo, en una entrevista que concedió.