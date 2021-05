¿Quiénes son los favoritos para ganar Eurovisión 2021?

39 países se preparan para participar en Eurovisión 2021, certamen que comienza este sábado con sus ensayos. Al igual que en años anteriores, seis de esos países (el anfitrión Países Bajos, junto a Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido) pasan directos a la final, y el resto tendrán que ganarse el pase a través de dos semifinales.

Esas semifinales tendrán lugar el 18 y 20 de mayo, y la gran final, en la que España estará representada por Blas Cantó, se vivirá el 22, a partir de las nueve de la noche.

A falta de ver los ensayos, algunos países comienzan a situarse entre los favoritos para ganar la edición. Así, podemos destacar a Francia, representada por la cantante Barbara Pravi y el tema ‘Voilà’, el cual en España pudimos oír en directo en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Fue elegida Y es que Barbara ha sido la más votada en la mayoría de portales dedicados al Festival, como Eurovision-Spain o WiWiBloggs.

Volviendo al documental de Rocío Carrasco, su tema principal, 'Tout l’univers', de Gjon’s tears, el tema que abandera a Suiza, también se encuentra entre los favoritos. Hablamos de un país histórico, uno de los que estuvo en la fundación del Festival, y que se toma muy en serio la competición.

Su canción pretende dar un mensaje de ánimo, un canto de esperanza en estos momentos tan difíciles.

Malta también se encuentra entre los países favoritos para ganar Eurovisión 2021. La cantante Destiny defiende la propuesta 'Je Me casse', un uptempo fresco y diferente. Su representante sabe muy bien lo que es Eurovisión, pues ganó la edición Junior en 2015. Destiny es la favorita, de momento, en la mayoría de las casas de apuesta.

Si nos guiamos por las visualizaciones de YouTube, entonces tenemos que mencionar el tema ‘Russian Woman’ de Manizha, la representante de Rusia. El vídeo ha superado los 9 millones de vistas en el canal oficial de Eurovisión en la red de vídeos; sin embargo, no se encuentra en las posiciones más altas de las encuestas ni de las casas de apuestas.

Otro país que da mucho de qué hablar es Italia, que está representada por Måneskin y el tema ‘Zitti e buoni’. Una banda que rompe con la balada del año anterior, una propuesta de rock metal que tuvo que eliminar algunas palabras malsonantes de su primera versión para poder ir a Eurovisión. Los noruegos lo eligieron su país favorito en una de las entregas de Adresse Rotterdam, un especial donde se votan las candidaturas eurovisivas.

El listado de canciones que más posibilidades tienen de triunfar este mes de mayo en los Países Bajos la pueden cerrar ‘Voices’ de Tusse, como representante de Suecia, y ‘Growing up is getting old’, de Victoria, por Bulgaria.