Muere 'El Risitas', el mítico personaje que se hizo famoso por sus carcajadas con Jesús Quintero

Juan Joya Borja, más conocido por El Risitas, ha fallecido este miércoles a los 64 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, tras una repentina recaída de su enfermedad, según adelanta ABC de Sevilla.

El mítico personaje que se hizo famoso por sus carcajadas con Jesús Quintero fue ingresado el pasado septiembre para ser sometido a la amputación de una pierna debido a una complicación vascular.

Descubierto por Quintero en programas como El vagamundo o Ratones Coloraos y después por colaborar en Crónicas Marcianas, El Risitas no sólo alcanzó la popularidad a nivel nacional, sino que también se convirtió en objeto de parodias y memes en medio mundo, desde Francia a Finlandia, pasando por Estados Unidos.

De hecho, en Francia sigue siendo una figura popular con el nombre de "Issou", lo que los del país vecino traducen del "Jezuuú", y en Finlandia ha llegado a anunciar pizzas.

Hace ahora unos años, el actor contó su experiencia en Crónicas Marcianas y denunció que no le habían pagado la cuantiosa cantidad de dinero que le habían prometido. "No me pagaron, se fueron y nos dejaron allí tirados", contó al youtuber Salvador Raya.

El Risitas también contó cómo fue su experiencia en Torrente 3. "Me dijo que si salía bien la película, me iba con ellos a Italia. Pero le dije que no porque levantaba a las seis de la mañana y me acostaba a las diez de la noche. Me daba el mamón un bocadillo de tortilla y sin parar. Me gustó la experiencia, pero no hago más. Me llamó para hacer la 5 y dije que no".