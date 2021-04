El cambio físico de Ylenia Padilla: vuelve a 'Yu, no te pierdas nada' con "una chapuza estética menos"

Ylenia Padilla ha compartido con sus seguidores una feliz noticia muy esperada para ella. La colaboradora televisiva ha logrado por fin deshacerse de un complejo que arrastraba desde hace mucho tiempo, tal y como ha desvelado este lunes en su cuenta de Twitter.

"¿Os acordáis de mi morcilla labial? Ya no existe. ¡Soy muy feliz!", ha escrito la exconcursante de Gandía Shore en su perfil, presumiendo de tener "una chapuza estética menos" en su cuerpo.

De momento, Ylenia no ha desvelado el resultado de su intervención, por lo que todo parece indicar que su nuevo aspecto se revelará este miércoles, cuando está previsto que vuelva al programa Yu, no te pierdas nada, del que es colaboradora desde el pasado mes de febrero.

Ylenia Padilla desapareció de 'Viva la vida' sin dar explicaciones. Mediaset

Lo cierto es que la colaboradora ya había hablado en varias ocasiones de los complejos que le generaban algunos de sus retoques. En concreto, la de Benidorm se inyectó ácido hialurónico en los labios en enero de 2019, justo antes de entrar a la casa de GH DÚO.

Durante su participación en el reality, Ylenia hacía una confesión sobre su físico en la sala de fumadores: "Me tengo que arreglar el labio este de morcilla que me he puesto, con lo guapa que era yo y ahora soy un cardo que flipas". En una conversación consigo misma durante una fiesta en la casa, la concursante aseguraba arrepentirse de ponerse "siete kilos de mierdas en el p*** labio", así como de haberse retocado los grlúteos. "¿Cómo te pones culo cuando tienes el culo ya perfecto? De verdad, aunque sea pequeño es perfecto, tía", reflexionaba.

Nuevas metas

A finales de febrero, Ylenia Padilla sorprendía a sus seguidores reapareciendo en el formato audiovisual de Vodafone Yu después de tres meses ausente del foco mediático. La que fuera colaboradora de Viva la vida estuvo por última vez en el programa de Telecinco el domingo 15 de noviembre y desapareció sin que ni ella ni la cadena dieran explicaciones.

La tertuliana tampoco estuvo presente en los debates de la tercera edición de La isla de las tentaciones, formato en el que había participado anteriormente, una ausencia que, sumada a su escasa actividad en redes sociales, activaba las alarmas de sus seguidores.

Ylenia mostró su faceta más vulnerable en 'Las escaleras de las emociones'. Mediaset

Fue precisamente en Viva la vida, durante su paso por 'Las escaleras de las emociones', cuando la colaboradora mostró su faceta más vulnerable y dio pistas sobre el motivo de sus constantes desapariciones: "No me puedo ver en la tele porque lo que veo no representa lo que soy. Veo a una Ylenia con un carácter muy agresivo. No sé gestionar mi impulsividad y acabo dando una imagen que digo 'que vergüenza de tía, normal que mucha gente no me pueda ni ver'".

Además, en su estreno en Yu, no te pierdas nada confesó que a veces necesitaba apartarse del foco: "Hay cosas que me saturan y yo a veces necesito resetear". A pesar de ello, se mostró feliz de su nuevo trabajo: "Me encanta trabajar y hacer cosas nuevas, sobre todo, porque lo nuevo te hace aprender", concluía.