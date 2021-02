Ylenia Padilla reaparece como consultora sentimental de radio junto a Ana Morgade

En los últimos años, Ylenia Padilla ha sido una de las colaboradoras más cotizadas de Telecinco. La joven confirmaba su éxito televisivo en 2015 al ser elegida como concursante de GH VIP 3, tras lo cual se convertía en tertuliana habitual de prácticamente todos los realities de la cadena. Sin embargo, sus seguidores daban una voz de alarma este mes, pues casi no había rastro de ella ni en televisión ni en las redes sociales.

La última vez que estuvo en Viva la vida fue el domingo 15 de noviembre, a pesar de que parecía haberse hecho un hueco en el formato. Tampoco está presente en los debates de la tercera edición de La isla de las tentaciones, y su Instagram no tiene mucha actividad.

Sin embargo, Ylenia Padilla ha regresado a los medios de comunicación esta semana, aunque ha optado por la radio en lugar de por la pequeña pantalla. Y es que se ha incorporado al programa Yu, no te pierdas nada, que presenta Ana Morgade con Pantomima Full, y en el que ha debutado con una sección propia.

Así, la de Benidorm resolverá “dudas existenciales y sentimentales” de los oyentes, para lo cual solo le tienen que enviar un WhatsApp.

Tras su participación, la que fuese concursante de GH DÚO ha dado lo que parece una explicación por su ausencia: “No os estreséis por el tren ese que pasa una vez en la vida, hay autobuses que pasan cada 20 minutos”, compartió con sus seguidores, sin indicar exactamente una razón por su ausencia.

La clave de la ausencia de Ylenia en televisión podría encontrarse en una de sus intervenciones en Viva la vida el pasado verano. La colaboradora se enfrentaba a 'La escalera de las emociones' del programa y se despojaba de su fuerte carácter para mostrar su faceta más vulnerable: "En mi vida siempre han sido el motor las emociones y la mala gestión sobre ellas. Eso siempre ha predominado ante mi inteligencia. Considero que mi inteligencia no está aprovechada al máximo", confesaba.

Esa visión de sí misma le provoca, tal y como ha desvelado, un gran complejo al salir en televisión: "No me puedo ver en la tele porque lo que veo no representa lo que soy. Veo a una Ylenia con un carácter muy agresivo. No sé gestionar mi impulsividad y acabo dando una imagen que digo 'que vergüenza de tía, normal que mucha gente no me pueda ni ver', aseguraba. Finalmente, la de Benidorm calificaba ciertos capítulos de su trayectoria televisiva como "un lastre" y sentenciaba: "Es una gran decepción conmigo misma".

Tras esto, la joven tuvo que enfrentarse a varias controversias como los testimonios de algunos seguidores que denunciaban un trato de desprecio por su parte en redes, o la lluvia de críticas que le generó el declarar abiertamente su desconfianza hacia la vacuna contra el coronavirus. Un protagonismo que ha podido desestabilizarla una vez más.