'Señoras del (h)AMPA' contra 'Caronte': la inédita y desapercibida guerra de series españolas en Mediaset

Habitualmente, Mediaset España y Atresmedia siempre han tendido a complementar las ofertas de prime time de sus canales principales (Telecinco y Antena 3) con productos de un género completamente distinto en sus segundas cadenas (Cuatro y laSexta) para que no se canibalicen.

De ahí que haya sorprendido que el grupo liderado por Paolo Vasile haya decidido estrenar este lunes, a partir de las 23 horas, la primera parte de la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, cuando ya emite en Cuatro la serie Caronte también a partir de esa hora.

De esta forma, en un movimiento completamente inédito en el sector, esta noche tendremos a dos series españolas de un mismo grupo, y que además ya se han podido ver previamente en Amazon Prime Video, enfrentándose entre sí.

Esta estrategia llega después de la llamada "maldición turca" de Love is in the air, que durante semanas estuvo cubriendo varios prime time y access prime time de Telecinco, dejando sin espacio a la ficción española.

De hecho, el creador de La que se avecina y El Pueblo, Alberto Caballero, acudió a redes sociales para contar que se suponía que El Pueblo tendría que haber sido estrenada en febrero pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena".



Asimismo llega después de que Mediaset España se convirtiera en el grupo que menos apostaba por ficción española ya que estuvo más de dos meses y medio sin emitir ninguna serie española.

Rompería este maleficio Caronte a principios de marzo cuando se estrenaba, eso sí, en Cuatro. Era además la primera serie 100% española que se emitía en el segundo canal de Mediaset España desde Rabia en 2015.

En lo que respecta a Telecinco, con el estreno de Señoras del (h)AMPA se pondrá fin a cuatro meses de sequía de ficción española. Habría que retroceder hasta el pasado 23 de diciembre cuando la cadena emitió el último capítulo de la primera parte de la temporada 12 de La que se avecina titulado 'Un plan sibilino, un mayorista animalista y un broche cultural'.

Flojos datos en abierto

Pero, ¿a qué se debe esta inusual estrategia de Mediaset para enfrentar dos series españolas en prime time? Por una parte está el hecho de que el grupo guarda en el cajón varias ficciones que, para más inri, ya han sido estrenadas por Amazon.

Y es que, junto a Caronte y Señoras del (h)AMPA, a la cual aún le quedaría también por estrenar la segunda parte de su segunda temporada, aguardan para ver la luz Desaparecidos, el resto de la primera temporada y toda la segunda temporada de Madres y la tercera temporada de El Pueblo.

Por otra parte se da la circunstancia de que los datos de Caronte y Señoras del (h)AMPA no son especialmente fuertes, por lo que tampoco se perjudicarán en exceso, y más cuando la primera tiene un perfil más masculino y la segundo más femenino.

De hecho, la gran rival de la serie de Mandarina será la turca Mujer, que ya ha entrado en su recta final con la emisión de su tercera y última temporada.

Según datos de Kantar, Caronte promedia hasta el momento un 6% y 810.000 espectadores, mientras que Señoras del (h)AMPA se despidió con un 11% y 1,3 millones de espectadores, aunque su episodio final cayó a 753.000 espectadores. Mujer, por su parte, promedia 2,3 millones de espectadores.