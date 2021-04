La reacción de Yolanda Díaz en 'Al rojo vivo' tras conocer la amenaza a Reyes Maroto

Uno de las noticias que han marcado esta jornada ha sido la carta que Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, habría recibido con una navaja aparentemente ensangrentada en su interior. Una información que se ha tratado en todos los programas de actualidad de la pequeña pantalla, si bien, las emisiones de laSexta han sido unas de las que más se ha comentado en las redes sociales.

Y es que durante la emisión del programa la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha podido reprimir su angustia y rompe a llorar en directo, al conocer las amenazas a su compañera.

La reacción de la ministra de Trabajo tuvo lugar durante la emisión de Al rojo vivo, pero no fue mostrada en directo. Díaz estaba en el programa de Antonio García Ferreras para hablar de temas de actualidad, y entre otras cuestiones, aseguró que el Partido Popular “se equivoca” al no rechazar a VOX, y que no se plantea ser la próxima candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno porque ahora está “trabajando en la mayor crisis económica y social” y no se quiere “distraer”.

Cuando se habló de la carta con la navaja, Yolanda Díaz, que ya no estaba pinchada, se echó las manos a la cabeza, angustiada. Esas imágenes no se vieron en directo en Al rojo vivo, si bien la cadena las compartió en laSexta Noticias. “Se va sobrecogiendo según escucha esos detalles de la amenaza”, describió Helena Resano.

Hay que recordar que Reyes Maroto es la cuarta representante pública que ha recibido amenazas de algún tipo en las últimas horas, tras Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.