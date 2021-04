Antonio David intentó vender por 60.000 euros el oscuro episodio de Rocío Flores con su madre

Un sábado más, el Deluxe se convertía en una tertulia para desgranar lo acontecido en el último programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva, esta vez, con más peso aún, pues se trataba de analizar la entrevista en directo a Rocío Carrasco en la que relató la agresión que recibió por parte de su hija, Rocío Flores.

Un debate en el que surgió una información de la que no se tenía constancia hasta el momento. Y es que, según desvelaba Belén Rodríguez, Antonio David intentó sentarse en el Deluxe tan solo unos meses después de esta agresión para contar lo ocurrido: "El padre contó el episodio hace muchos años en una revista y lo intentó vender a esta casa".

Entonces, la dirección confirmaba a Jorge Javier Vázquez que esa negociación entre la cúpula del programa y el ex guardia civil existió: "Siendo Carlota Corredera subdirectora de Sábado Deluxe, un año después del altercado entre madre e hija, Antonio David se reunió con Carlota y la directora de contenidos de la productora para venir a sentarse a aquí a contar este tema".

Una información que cabreaba sobremanera al presentador. "Rocío cuenta la agresión, que es la persona que lo ha vivido, para poder entender toda la historia. El padre dice que no entiende como una madre puede atacar de una forma tan cruel a su hija y ahora resulta que el padre ha venido aquí y se ha reunido con la dirección para contarlo él en 2013…”, dijo.

Antonio David intentó en 2012 vender el altercado de su hija con Rocío Carrasco, meses después de que ocurriese el suceso



Sin embargo, según revelaba el presentador, hubo dos motivos por los que finalmente no tuvo lugar esta entrevista. En primer lugar, en aquel momento Rocío Flores era menor, lo que imposibilitaba hablar del asunto. En segundo lugar, la desorbitada cifra que solicitó Antonio David para relatar este suceso.

Para dar más detalles de esta negociación, Carlota Corredera se puso en contacto con Jorge Javier. "Tengo un mensaje de Carlota. Dice que fue solo meses después de que acudiera el suceso y Antonio David pidió 60.000 euros porque tenía muchos problemas con Hacienda. Fue en 2012. Nos reunimos en la Moraleja y no nos contaba nada hasta que accediéramos a la entrevista", explicó.

Poco después Antonio David Flores mandaba un mensaje a José Antonio León negando estos hechos y asegurando que el programa estaba tergiversando lo que realmente había ocurrido, que esa cantidad de dinero no la pidió él y que había una tercera persona.

"Una persona normal está en silencio, a cada paso que da es peor", comentaba Jorge Javier. "Me niego que nos pongamos a debatir entre el mar y los peces. No quiero ninguna falta de respeto en este tema, no hay debate. No podemos estar frivolizando y hablando. Salir en la tele no nos da para todo", zanjaba el presentador.