Macarena Olona, en Telemadrid: "Si tuviera un hijo gay, querría ser la suegra preferida"

Durante los últimos años, distintos dirigentes de VOX han ido proclamando consignas homófobas como que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que la orientación sexual se debe quedar en casa y en la cama, que el amor entre personas del mismo sexo es sólo vicio, o que si tuvieran un hijo gay lo llevarían a terapia.

De ahí que este viernes el politólogo Euprepio Padula, durante su entrevista con la portavoz adjunta del partido de extrema derecha en el Congreso, Macarena Olona, en su sección Café y Parole de Buenos Días Madrid, de Telemadrid, le haya preguntado por su posición al respecto.

"Le voy a hacer una pregunta personal muy directa. Si su hijo en un determinando momento le dice que es gay, que quiere casarse o adoptar con su pareja hombre, ¿usted qué haría? ¿qué le diría a su hijo?", le preguntaba el italiano.

"Yo soy mamá primeriza, una bendición a mis 40 años, un milagro y es un hijo varón. Yo lucho, y VOX lucha, porque una pregunta como la que me estás haciendo sea absolutamente irrelevante en España, sea impensable", comenzaba contestando la política.

"Y voy a entrar en algo que no suelo hacer, entrar en el plano personal, para contestarte porque no lo quiero eludir. Si mi hijo el día de mañana viniesa a casa y me dijera que es gay, actuaría de la misma forma que si tuviera novia: actuar con inteligencia. Le diría: 'Quiero conocer a tu pareja'. Porque lo siguiente que haría sería intentar ser la suegra preferida para no perder a mi pollito".

"Pero, ¿matrimonio sí y adopción sí? ¿o matrimonio no y adopción?", le insistía Padula. "Cuando los medios y otras formaciones no tergiversan nuestro mensaje, no hay atisbo de demonización hacia personas que mantienen relaciones con personas del mismo sexo. Defendemos igualdad de derechos en España, que está garantizado en la Constitución".

"¿A quiénes demonizamos? Lo decimos alto y claro: a los chiringuintos subvencionados, al lobby LGTBI, y te lo digo como mujer, porque también lo pretende hacer el feminismo mal entendido representado por la señora Irene Montero, alguien que como mujer está muy perdida", finalizaba.