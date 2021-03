RTVE no quiere polémicas: así evita reconocer a Kosovo como estado en su partido contra La Roja

Para evitar conflictos diplomáticos, las federaciones de fútbol trabajan con la FIFA para evitar enfrentamientos entre países como por ejemplo un España-Gibraltar o un Serbia-Kosovo. Sin embargo, algo falló el pasado diciembre cuando el sorteo deparó que Kosovo quedara encuadrado en el grupo de España.

Y es que, al igual que otros cuatro países de la Unión Europea (Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Chipre), nuestro país no reconoce a Kosovo como igual ya que, de hacerlo, sentaría un precedente en el contexto catalán.

Un conflicto que ahora se ha trasladado a RTVE ya que la radiotelevisión pública será la encargada de emitir este miércoles 31 de marzo el encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 entre ambas selecciones.

De ahí que la Corporación haya decidido seguir las consignas del Gobierno español sobre cómo tratar a Kosovo y esté promocionando en el encuentro llamando a esta selección "Federación de Fútbol de Kosovo".

"España evidentemente no reconoce a Kosovo como un estado independiente, pero eso no significa que España no participe en torneos en los que participa Kosovo. Decir que esta cuestión se dirime con las reglas de la FIFA, que son sus reglas y no las del derecho internacional en materia de reconocimiento de estados", afirmó hace unos meses la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Esto no impedirá, sin embargo, que Kosovo muestre su bandera durante el partido que se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla o se escuche su himno. Otra cosa es cómo RTVE abordará este asunto.

El Ministerio de Cultura y Deportes pide que el himno no sea anunciado como el "himno nacional de Kosovo", sino como "el himno de la federación kosovar de fútbol" con lo que se evitaría equiparar los dos himnos.

En cuanto a lo que respecta a la bandera, el Gobierno prefiere que en los grafismos del partido se utilice el de la Federación de Fútbol de Kosovo.

Por qué España no reconoce a Kosovo

Por todo ello, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso han hablado con Santiago Echevarría, quién ha repasado este martes algunos de los argumentos legales que esgrimen tanto unos países como otros para aceptar la independencia kosovar.

"Los que sí reconocen argumentan que prevalecía la protección de la población albano-kosovar ante las fuerzas serbias. Kosovo era un territorio autónomo dentro de la República Yugoslava de Serbia que podía independizarse por la excepcionalidad, por la atrocidad de la guerra que habían sufrido", contaba Echevarría.

"Cuentan a su favor con un dictamen de la Corte Internacional de Justicia no vinculante, que no genera jurisprudencia, que sí admite esa posibilidad legal de independencia", añadía.

"El más firme que rechaza la independencia es España. Estos países mantienen que no está justificada la excepcionalidad y que la resolución de la ONU con la que concluye la guerra de Kosovo enfatizaba que debía respetarse el principio de integridad territorial", contaba.