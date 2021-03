Kosovo critica a España y amenaza con no jugar al no ser citada como Estado sino como "territorio"

Un simple tuit ha desatado un nuevo conflicto entre España y Kosovo. La Selección emitía un mensaje en su cuenta oficial donde recordaba los encuentros que tendrán que disputar de cara a la clasificación para el Mundial de dentro de un año. "España inicia el camino hacia Catar 2022 contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo". Ese "territorio", que llama la atención frente a la denominación del resto de rivales, ha sido el detonante y pone en duda la disputa del encuentro.

Ambas selecciones tendrán que verse las caras el 31 de marzo. Sevilla será el escenario. Sin embargo, toda la atención desde un primer momento estaba en las relaciones diplomáticas entre las partes. Y es que España no reconoce a Kosovo como estado independiente, cosa que sí hacen otros países del mundo y organizaciones como la FIFA y la UEFA. Pese a ello, el Estado nunca ha dado el visto bueno a la desconexión en 2008 que hizo Kosovo de Serbia por medio de una declaración de independencia unilateral.

La tensión ya saltó cuando el sorteo para Catar 2022 emparejó a las dos selecciones. Y las dudas acompañeron las primeras horas de reacciones posteriores. Si se jugaría, cómo, dónde y en qué forma. Se habló de una sede neutral o incluso de un reconocimiento de España a Kosovo. Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, fuentes diplomáticas aseguraron que se adaptarían a la normativa UEFA y FIFA sin reconocer a Kosovo como Estado. La propia ministra Laya dejó claro que no habría reconocimiento como Estado.

Cuando se confirmó Sevilla como sede, todo parecía zanjado. Pero, tras este último tuit, desde Kosovo han dado un paso al frente en defensa de su condición de país independiente. Su comunicado, emitido horas después de ese recordatorio de la Selección, critica duramente a la RFEF, a los medios y al tratamiento que España ha hecho del territorio en los últimos años.

Luis Enrique dando indicaciones durante un partido de la Selección EFE

"El enfoque del estado español hacia el estado de Kosovo ha sido lamentablemente destructivo desde la declaración de independencia el 17 de febrero de 2008, pero este enfoque y la estructura que las instituciones de este país intentan darle a la ciudadanía de Kosovo, no puede cambiar. Historia y realidad", denuncian en los primeros párrafos del comunicado.

Kosovo, que defiende que es "un estado independiente" que está "reconocido por la mayoría de los países más desarrollados y democráticos del mundo", ha recordado que forma parte de UEFA y FIFA desde 2016. Por ello, "el intento de los españoles de minimizar la condición de Estado de Kosovo" refiriéndose a la selección como "territorio", es considerado "en vano" y algo "injusto". "Son conscientes de que en esta fecha se enfrentarán a la Selección Nacional de Kosovo, que se presentará como cualquier otro país", han recalcado.

La federación kosovar, en su duro comunicado, ha indicado que España "sabe" los "criterios de la UEFA y la FIFA", por lo que "lo que se diga y se escriba no cambia" las reglas. Es más, critican que es una forma de "justificarse frente a los medios de comunicación" españoles y anuncian que no harán "ninguna concesión". "Solo jugaremos de acuerdo con los estrictos criterios y reglas de la UEFA", es decir, "con el himno nacional y la bandera". Si esas condiciones no se cumplen, Kosovo deja claro que "el partido no se jugará".

Petición a la RFEF

Kosovo también ha pedido una rectificación a la Federación Española, con la que dicen haberse puesto en contacto "inmediatamente" después de leer el mensaje que consideran una "forma de acercamiento de los españoles" que es "inaceptable". Esperan "una rápida reacción" del organismo de Las Rozas porque, de no producirse, adelantan que se verán "obligados a reclamar" su derecho a la UEFA en busca de la "protección de esta institución".

"La FFK espera que la Federación Española se comporte de acuerdo con las reglas de la UEFA y la FIFA y no tome acciones que dañen las relaciones entre las federaciones y nuestros dos países", concluye el comunicado.

[Más información - España ya conoce el calendario de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022]