El Tribunal de Milán confirma la sentencia de 9 nueve años a Robinho por violación en grupo

El Tribunal de Apelación de Milán ha confirmado la condena de nueve años de cárcel para Robson de Souza 'Robinho', así como para su amigo Ricardo Falco. Ambos fueron acusados de participar en una violación en grupo a una joven durante una noche de fiesta en una discoteca de la ciudad italiana en el año 2013.

Por aquel entonces, Robinho militaba en las filas del Milan. La sentencia se dictó el pasado mes de diciembre del 2020, pero ha sido este martes 9 de marzo cuando se ha publicado de manera oficial. Esto es tan solo un día antes de que venciese el plazo legal. Ahora, los abogados del ex del Real Madrid o del Manchester City disponen de 45 días para apelar ante la tercera instancia de la Justicia italiana.

En el texto de la sentencia se pone de relieve "el particular desprecio por la víctima", una mujer de 23 años que fue "brutalmente humillada". El futbolista intentó entonces "estafar las investigaciones ofreciendo a los investigadores una versión falsa y previamente acordada de los hechos".

Robinho en el Basaksehir Reuters

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2013. Entonces, según las investigaciones, Robinho, quien abandonó el Santos para centrarse en el caso, y sus amigos emborracharon presuntamente a la mujer hasta que esta se quedó en estado de inconsciencia. Después la violaron en un armario de la discoteca de Milán donde ocurrieron los hechos y a donde había acudido la joven para celebrar su cumpleaños.

Llamadas inculpatorias

Francesca Vitale, la juez encargada del caso, confirmó la sentencia y señaló en su escrito que "la víctima fue humillada y utilizada por el jugador y sus amigos para satisfacer sus instintos sexuales". Sobre este caso, salieron a la luz unas conversaciones teléfonicas en las que el propio Robinho afirmaba haber abusado de la mujer, procedente de Albania.

"Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó", aseguraba el futbolista en una de las conversaciones. "Recuerdo que yo y tú no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza", señalaba en otra. En otra de esas llamadas transcritas, un amigo le comentaba: "Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca". Robinho se defendió: "Eso no significa follar"

[Más información - Robinho y la decadencia de una estrella: de salir del Real Madrid a quedarse sin equipo por una violación]