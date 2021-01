Drenthe, de vuelta en España: "Tengo 7 hijos con 4 mujeres diferentes... y estoy soltero"

Una de las noticias más sorprendentes de la semana ha sido el fichaje de Royston Drenthe, ex del Real Madrid, por un equipo de Tercera División, el Racing Murcia. El holandés es el veterano que Morris Pagniello, presidente del club, prometió hace tiempo. Drenthe ha hecho repaso a su carrera y a su futuro en una entrevista con El Partidazo de COPE.

Drenthe protagonizó una entrevista divertida en la que confesó que tiene siete hijos: "Un hijo y seis hijas con cuatro mujeres diferentes... y ahora estoy soltero", anunció al mundo. A sus 33 años vuelve a jugar en España, cuando en 2022 se cumplirán 15 años de su fichaje por el Real Madrid (2007/2008). Tras su paso de blanco jugó en Rusia, Inglaterra, Turquía, Emiratos Árabes y Holanda. Hasta se retiró entre medias.

Arranca su etapa en el Racing Murcia, aunque se quiere dar un tiempo para ponerse en forma: "La liga donde estaba jugando estaba parada desde octubre porque por la situación actual solo en la Primera de Holanda estaban jugando. No podíamos entrenar por las reglas del país, tenía una pequeña lesión en el isquio, de momento voy poco a poco", asegura.

Drenthe en su presentación con el Racing Murcia Twitter (@racingmurciafc)

De hecho, habrá que esperar un poco para verle jugar y fino en lo físico: "Este fin de semana no voy a jugar, pero me voy a preparar para lo que viene. Tengo que bajar unos tres kilos. El lunes empiezo la dieta porque siempre en Navidad como mucho. Con las tías que tengo cómo no voy a comer". "El plan es demostrar que no estoy aquí para hacer bromas, quiero demostrar a la gente y seguir al final de esta temporada y ver qué dice el cuerpo", recalca.

Recuerdos del Real Madrid

Drenthe también repasó su tiempo en el Real Madrid, del que asegura tener "muy buenos recuerdos". "Siempre tengo el sentimiento de que vuelvo a casa, es el sentimiento que tengo cuando estoy en España. Tengo buena relación con mucha gente, amigos en Alicante y Madrid y estoy feliz aquí", dice sobre volver a España.

"Ya tengo 33 años y esas cosas han pasado", dice sobre sus desfases en el pasado como jugador del Madrid. "Al principio Robinho y luego cuando se fue estaba Guti, que ha sido uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Era muy amigo de Sneijder también. El Buddha ya no existe, pero en ese tiempo era el máximo. El mejor lugar", dice sobre sus amistades y sus 'aventuras' en aquella etapa.

Además, mandó un mensaje sobre uno de sus compañeros de entonces: "Si yo fuera Florentino, siempre renovaría a Ramos porque es un toro. Lo he visto con mis ojos y tienes que darle siempre un nuevo contrato", explicó.

"Hago música porque me gusta mucho, mi hermano pequeño hace música rap, pero es solo un hobby. He dado conciertos, cuando el Feyenoord ganó la Copa lo hice, está en YouTube", acabó contando sobre su hobby.

[Más información: Drenthe recuerda al Real Madrid en su presentación con el Racing Murcia: "Está en mi corazón"]