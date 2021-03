'MasterChef' borra a Samantha en las imágenes de su nueva edición: ¿decisión premeditada?

Samantha Vallejo-Nágera no aparece en las imágenes promocionales de 'MasterChef 9'.

Televisión Española ya ha comenzado a promocionar la novena edición de MasterChef. El talent show culinario volverá a la cadena pública con una nueva temporada en la que se notará el interés por la cocina que ha despertado la pandemia de la Covid-19: "Sabemos que este año ha sido más complicado que nunca y quizás por ello hemos recibido más del doble de solicitudes que el año pasado", dice Pepe Rodríguez en el vídeo promocional que la cadena hacía público hace unos días.

En ese adelanto se ha podido ver a algunos de los nuevos aspirantes, así como fragmentos de una de las pruebas de exteriores en la que contarán con la visita de dos exaspirantes de MasterChef Junior 8. Sin embargo, en las imágenes hay una notable ausencia que no ha pasado desapercibida: Samantha Vallejo-Nágera, jueza del programa, no aparece ni una sola vez.

“Sabemos que este año ha sido más complicado que nunca y quizás por ello hemos recibido más del doble de solicitudes que el año pasado”#MasterChef 9



MUY PRONTO



🔥 pic.twitter.com/J7pGzIEseI — MasterChef (@MasterChef_es) March 6, 2021

Mientras a Pepe y a Jordi se les ve en pantalla y se escucha sus voces en off, a la chef sólo se la intuye, tapada por sus compañeros, durante aproximadamente dos segundos de los 28 que dura la pieza publicada por RTVE.

Esta misteriosa 'desaparición' de una de las integrantes del jurado del formato podría achacarse a un despiste por parte de la cadena a la hora de condensar los contenidos de la edición en una breve promo. Pero, teniendo en cuenta que las casualidades en televisión pocas veces se dan, cabe preguntarse si TVE ha decidido reducir al mínimo la presencia de Samantha tras su última polémica.

Hace apenas un mes, la cocinera sufría un aluvión de críticas por publicar un vídeo en el que aparecía charlando con su hijo 'Roscón'. El niño le contaba a su madre que habían celebrado el Día de la Paz con un baile en el colegio y ella preguntaba: "¿Con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?". "Con chicos", respondía Roscón, a lo que Samantha espetaba "¿con chicos? Los chicos bailan con chicas".

El revuelo y los cientos de comentarios que censuraron esa frase obligaron a la cocinera a pedir disculpas públicamente: "Lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más", expresaba en un vídeo a través de sus redes sociales.

"Para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser como es, que se disfrace de lo que se quiera disfrazar y que juegue con lo que quiera jugar", proseguía la chef, asegurando que espera "que podamos seguir disfrutando todos de Roscón siendo todos felices y sin herir a nadie".

Una vez apagada la llama de la polémica, TVE ha vuelto a poner el nombre de Samantha Vallejo-Nágera en el candelero omitiéndola de la promoción de la novena temporada de MasterChef. Una ausencia que, premeditada o no, está creando la expectación necesaria para el estreno del formato más exitoso de la cadena pública.

Lo cierto es que, salvo sorpresas de última hora, se espera que Samantha vuelva a estar en el jurado en esta novena temporada tras haber causado baja en la edición de MasterChef Abuelos, donde fue sustituida por la actriz Loles León al no poder acudir a las grabaciones por problemas de agenda.

Necesario revulsivo

'MasterChef' es el formato con mejor salud de TVE. RTVE

Aunque desde TVE todavía no han hecho pública la fecha del regreso de MasterChef, lo cierto es que el talent show de cocina producido por Shine Iberia no llegará hasta la primera semana de abril, ya que Maestros de la Costura no celebrará su final hasta el próximo lunes 29 de marzo.

Un regreso muy necesario para la cadena pública, que cerró febrero con su mínimo histórico de audiencias (8,6%) y en marzo va camino de repetir estos paupérrimos resultados.

Y es que la octava edición de MasterChef anotó máximo histórico en cuota de pantalla (23,1%) y su mejor dato en espectadores (2,9 millones) desde su cuarta edición. Además, su final congregó a un 30,3% y 3.083.000 espectadores, un millón más que el final de la séptima edición. Unas cifras que avalan la excelente salud de la que goza este concurso capaz de inyectar vitalidad a la cadena pública.