El adiós de 'Mujeres y Hombres': el fin de una etapa en Cuatro y una oportunidad de renovación

Hace ahora una semana, el director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, anunciaba una nueva etapa para Cuatro "con grandes apuestas en ficción nacional y ajena, competiciones deportivas de primer nivel, nuevos formatos de producción propia, contenidos transversales de gran interés y eventos cinematográficos tematizados".

Lo que entonces pocos podían adivinar es que dentro de esa nueva etapa para el segundo canal de Mediaset España también se iba a incluir la cancelación de Mujeres y hombres y viceversa tras trece años en antena y más de 2.400 programas.

Y es que este final es una gran oportunidad para el grupo de comunicación para renovar realmente el antiguo canal de Sogecable, ya que el dating show de Bulldog TV era el programa que más alejado estaba del ADN de la cadena.

Cuando Telecinco compró Cuatro, el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, defendió que "Telecinco no contaminará a Cuatro ni Cuatro contaminará a Telecinco. La potenciación de Cuatro pasa por potenciar el 'target', la imagen y la marca de Cuatro.

Sin embargo, a principios de 2018, después de su desgaste en audiencias, Mediaset decidía poner punto y final a Mujeres y hombres en Telecinco y trasladar el programa bajo la excusa de que “el target que tiene este programa es afín a Cuatro”.

Nada más lejos de la realidad. Mujeres y hombres y viceversa no era Fama, ¡a bailar! No era un reality en el que se premiara el esfuerzo como ocurría en la academia de baile. No era ni tan siquiera ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que más que un dating show era un espectáculo de edición y montaje.

Y ni mucho menos es First Dates, otro dating show que se ha convertido en un gran ejemplo de diversidad y tolerancia en prime time sin ningún tipo de sensacionalismo.

Efrén Reyero regresa como tronista a 'Mujeres y hombres y viceversa'

El arquetipo de la generación Ni-Ni

MYHYV es ha sido, es y será siempre es el arquetipo de la generación Ni-Ni, de ese público cuya única meta en la vida es la fama. La juventud de Cuatro es (o era) inquieta, se preguntaba todo, se interesaba por formatos arriesgados. La juventud que sigue MYHYV, en cambio, es un público que es capaz de rebelarse en redes sociales porque Telecinco varía la programación a causa de un atentado o una tragedia.

Por todo ello, ahora con su fin, se abre una nueva etapa para Mediaset España para fomentar esa nueva imagen de marca que está buscando para Cuatro con un mix de actulidad y humor con programas como Todo es mentira y Cuatro al día.

Como ya hemos analizado anteriormente, al contrario que su rival Atresmedia, que apuesta por igual por Antena 3 y laSexta, Mediaset España apuesta todas sus cartas a Telecinco, dejando las migajas para Cuatro.

A día de hoy, Cuatro promedia un 5,1% de cuota por el 7% de su rival laSexta. Esto hace que su suma con Telecinco (15,4%) no consiga superar a la suma de Antena 3/laSexta (14,6% y 7%): es decir, un 20,5% contra un 21,6%.