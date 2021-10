El 12 de octubre más presente que nunca

El día 12 de octubre celebra la llamada Conquista de América por España y también la conquista del Nuevo Mundo por Colón, bajo el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. España en los años 1500 a 1700 (2 siglos) fue el Imperio más poderoso del mundo y en esta vida quien es poderoso e importante, tiene enemigos. Por eso cuando me han presentado a alguien importante, si realmente he estado interesado en esa persona, lo primero que he preguntado es por sus enemigos.

Los enemigos de España fueron (yo diría que siguen siéndolo, de otra forma, pero siguen estando ahí) Francia, Inglaterra y Holanda, quienes hicieron todo lo posible por destruir la grandeza de España con la Leyenda Negra sobre el descubrimiento de América, pero ya saben que “el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar” y aunque está tardando más de lo deseado, España está ocupando su merecido lugar.

Mi gran pasión desde hace 30 años ha sido viajar por Latinoamérica, antes por motivos profesionales y luego por personales, ya que disfruto enormemente de cada país y conozco todos y cada unos de sus países (algunos de ellos con más de 30 viajes, como México, Argentina y Paraguay) a lo largo de más de 250 viajes. He hablado con mis amigos de allá sobre el tema de América y la Madre Patria y hay opiniones para todos los gustos, aunque debo reconocer que cuando tengo posibilidad de hablarles y transmitirles mis ideas sobre el tema, con el mayor de los respetos y cariño, a más de uno del grupo de los “negativos” les he hecho cambiar de opinión y se alegran y orgullecen de su origen “gallego”, por parte de sus padres, abuelos o bisabuelos.

A intentar conocer la verdad, dentro de lo posible, del descubrimiento de América por España me han ayudado mucho mis viajes por Hispanoamérica en estos últimos 30 años y la lectura de unos pocos libros y de entre los que hay yo selecciono, con perdón, 4 fundamentales: La conquista de América contada para escépticos del escritor jiennense Juan Eslava Galán, Imperiofobia de la profesora malagueña Elvira Roca Barea, En Defensa de España del historiador norteamericano Stanley Payne, y Madre Patria del escritor argentino Marcelo Gullo, para conocer otra posible versión de los hechos de aquella época. No olviden que la Información nos da el poder.

España, vamos a hablar claramente, realizó una extraordinaria proeza en América y fundamentalmente en México, ya que muy resumidamente hizo lo siguiente (al contrario que Inglaterra, Holanda y Francia, ya que la historia de un legado cultural y patrimonial, por parte de España así lo demuestra) con las dificultades del siglo XVI y no con las ventajas del siglo XXI:

a) Los “liberadores” españoles, iban 200 hombres con Cortés al mando, llevaron la fe católica, de la que el antiespañol papa Francisco por lo visto no sabe más que lo negativo, después de liberar México de los 300.000 aztecas que la gobernaban de una forma sanguinaria y cruel, consiguiendo la colaboración de otras etnias indígenas contra Moctezuma.

b) Construyeron las primeras iglesias, que aún hoy se conservan dentro del patrimonio cultural de los diversos países hispanoamericanos y que visito siempre, emocionado, al conocer un lugar nuevo.

c) Llevaron el idioma español, la gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija, fue la primera gramática de una lengua vernácula publicada en Europa, en 1492, consiguiendo que toda Latinoamérica hablase el mismo idioma y hoy día 600 millones de personas hablen el español.

d) Iniciaron los Derechos Humanos con el dominico Fray Francisco de Vitoria, según deseos y leyes de la Reina Isabel la Católica, dando la nacionalidad española a los indígenas, la nobleza indígena conservó sus privilegios, promovieron los matrimonios mestizos (¡en los Estados Unidos se autorizó el primer matrimonio de color blanco y negro en el año 1967!), etc.

e) España creó allí las primeras universidades del mundo y enviaron multitud de profesores y maestros, escribieron los primeros diccionarios y gramáticas en lenguas indígenas. Antes de que en Francia se publicara, en 1550, la primera gramática de la lengua francesa, los misioneros españoles ya tenían las gramáticas de las lenguas totonaca (1547) y náhuatl (1547) y antes de que se publicara en Inglaterra, en 1586, la primera gramática del idioma inglés, ya habíamos escrito las gramáticas del purépecha (1558) y del quechua (1560).

f) Los conquistadores (mejor dicho, los liberadores) iniciaron la política de creación de hospitales, de los cuales aún se conservan verdaderos edificios históricos y que lógicamente también visito y me enorgullezco de ellos, etc.

Entre otras cosas…

