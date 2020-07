Siempre que un gobernante usa esa frase tan manida de "Solo vamos a subir los impuestos a los ricos", echémonos todos las manos al bolsillo. Es absolutamente seguro que en la subida de impuestos "solo a los ricos" anunciada por el Gobierno de Sánchez, las clases medias verán menguados sus bolsillos. Primero, ciertos políticos debieran explicar con claridad qué es para ellos un rico. Después hay que decir que en España no hay tanto rico. Aunque quitáramos todo el dinero a los llamados ricos, no tendríamos suficiente para gestionar nuestro Estado del Bienestar. Siempre ha ocurrido lo mismo y la historia no es ningún secreto para quien la quiera analizar con un mínimo de objetividad.

En el siglo XIX mis colegas de profesión (los economistas) abogaban por ejemplo por un impuesto sobre la tierra, pero nunca por un impuesto sobre la renta de las personas. El IRPF es un impuesto relativamente moderno en el tiempo. ¿Con qué excusa salió adelante? Con la excusa de que solo lo pagarían los ricos. ¿Quién paga hoy el IRPF? Básicamente si tienes una nómina y un piso estás pillado. Así que preparemos todos nuestros bolsillos porque nos tocará.

En España claro que es necesaria una reforma fiscal que aborde tanto ingresos como gastos. Y si hay que subir impuestos (que se subirán) sería recomendable abordar también el tema gastos. Incluso sería más fácil de vender a los ciudadanos una subida de impuestos, si se tocara el tema gastos. ¿De verdad en España no hay gastos superfluos que se podrían reducir? El problema tengo la impresión que sigue siendo el mismo de siempre: aún en España cuesta menos votos subir impuestos que reducir gastos. Mientras eso ocurra, seguiremos sin tener un debate fiscal serio en el cual la combinación de impuestos y gastos se haga mirando solo el interés general y no el interés electoral.