Entrevista a Luz Casas, presidenta de la Plataforma de Autónomos Damnificados (PAD)

Luz Casas: La crisis del Covid-19 dejará mas Autónomos damnificados que la depresión económica del 2008 si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dándoles el espaldazo.

“Me preocupa los autónomos que dependen de sus negocios como único ingreso para su familia”, señala la presidenta de PAD.

E- Han pasado 12 años desde que comenzó la gran recesión, ¿ésta ya terminó?

LC - Se oficializó hace 12 años. Muchos autónomos en España empezamos a bajar las persianas de nuestros negocios hace 14 años. Y para muchos, la crisis económica no ha terminado.

Dos años de diferencia desde que se empezaron a cerrar negocios hasta que se declara la crisis económica en el 2008 es mucho tiempo. ¿A qué se debió ese gran margen de diferencia?

La responsabilidad es un estado de conciencia que va inherente en la naturaleza de algunas personas. Es muy importante que las personas que nos gobiernan la tengan porque, de lo contrario, cuando suceden casos de alarma social muy evidentes, en el que no solo es necesario un acto de emergencia si no también de responsabilidad, ese gobierno no se compromete con la causa. 2008 fue el año en que detonó la economía y los españoles explosionamos con ella obligándosenos a convertirnos en las víctimas por la irresponsabilidad, a pesar de todas las señales que ya se venían produciendo 2 años con anterioridad.

¿Por qué para muchos autónomos la crisis económica no ha terminado?

No se han elaborado medidas reales a las necesidades del autónomo damnificado. Desde la Plataforma de Autónomos Damnificados PAD, durante todos estos años, hemos estado exigiendo nuevas medidas que apoyen nuestro reemprendimiento. Las imposiciones de cargas formales de nuestros tributos que desgraciadamente nos aplicó el Gobierno durante la pasada crisis económica nos llevaron a la morosidad y a situarnos en la sociedad como deudores vitalicios y personas en riesgo de exclusión social. Hemos sido absorbidos por el propio sistema y seguiremos si esto no se modifica. Muchos autónomos en estos momentos, debido al estado de alarma por la alerta sanitaria que estamos viviendo por el Covid-19, se encuentran muy angustiados porque se ven nuevamente afectados por la falta de medidas adaptadas. Las supuestas medidas anunciadas de excepcionalidad por este Gobierno son las mismas que se hicieron con las Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en el 2017 y del Real Decreto Ley del 2018, solo que las han adaptado al contexto de emergencia para esta Crisis.

¿Qué similitudes hay en las medidas de excepcionalidad de ahora a las de la Ley del Trabajador Autónomo?

Si hablamos de similitudes estamos aceptando que también hay diferencias. En este caso no hay ni una ni otra porque se han anunciado las mismas. Por ejemplo una de ella es las reducciones de las cargas administrativas con adecuación al régimen de sus recargos ante "situaciones transitorias de dificultad económica". La crisis del coronavirus es esa "situación transitoria de dificultad económica", en la que el autónomo, para acogerse, debe garantizar la pervivencia del negocio, quiere decir, que el trabajador debe demostrar tener una solvencia que le permita asegurar la continuidad de su negocio. Ante esta situación, completamente ajena a las voluntades comerciales ¿quién tiene la seguridad de que su negocio se mantendrá activo?

El Gobierno ha ofrecido a los autónomos ayudas financieras a un 0% de interés y la exoneración de sus cargos. ¿Cómo lo han recibido los autónomos?

Nuevamente retórico. No hay ninguna excepcionalidad. El ICO y el CDTI son bancos públicos; Agencias Financieras del Estado. Están diseñadas para financiar a los autónomos. El Ministerio de Asuntos Económicos a través de estas entidades facilita fondos a las entidades de crédito para que ejerzan de intermediación. Las entidades de crédito son las responsables de realizar el análisis del perfil del autónomo y son las que determinan aprobar o denegar la operación. Para conceder un préstamo es necesario que el contratante presente garantías, y volvemos a lo mismo, ante una situación como la que estamos viviendo con la crisis del Covid-19 en la que los autónomos son completamente ajenos a la trayectoria de sus resultados, la única garantía es la de presentar avales y esto, nosotros los autónomos damnificados de la Crisis del 2008, sabemos como acaba: embargados. Advertimos que no es buena idea en estos momentos, sobre todo para los autónomos mas vulnerables. Y con respecto a la exoneración, sabemos que cuando se cierra un negocio los cargos dejan de ser una obligación, lo dice la Ley de autónomos y el sentido común. Lo que ha hecho el Gobierno es una exhortación al cese de los negocios para su salvaguarda. Por mucho que juegue El Gobierno a los retruécanos sabemos que su propuesta de exonerar no cabe. Desde el inicio de esta crisis la Plataforma de Autónomos Damnificados PAD hemos estado pidiendo 3 medidas: la exención de los cargos y tributos sin cese (no moratoria); ayudas al alquiler de los negocios (no moratoria) y ayuda familiar. Me preocupa los autónomos que dependen de sus negocios como único ingreso para su familia.

En Andalucía ya se han tomado medidas de ayudas de 300 euros para los autónomos. ¿Qué opina?

Que el Gobierno Central debería tomar el ejemplo de la consejería de Regeneración y Administración Local y Turismo de Andalucía e implantarlo a todo el territorio español. Esto es una muestra del buen uso del Fondo Social extraordinario. Nosotros, desde PAD, hicimos un llamamiento a las CCAA y Ayuntamientos para que los autónomos con comercios fuesen considerados personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno ha autorizado a los Ayuntamientos para que en esta situación de excepcionalidad, hagan uso de su superávit en ayudas que puedan a paliar los efectos de la crisis del Covid-19. Advertimos la necesidad de que a los autónomos se les diese esa cobertura social, para evitar las consecuencias devastadoras que ya vivimos los autónomos en la crisis del 2008.

Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a las ayudas al alquiler para autónomos y Pymes ¿se puede considerar un avance del Gobierno con respecto a los autónomos?

No hay ninguna ayuda al alquiler para los autónomos. Lo que ha sacado el Gobierno son “Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos” mientras dure el estado de alarma. Lo que han establecido es la moratoria de los inquilinos a los arrendatarios. Han tirado de la Ley de arrendamiento y han hecho una adaptación a 3 tipos de arrendamientos para perfilar los requisitos a quienes deseen acceder a la moratoria de su alquiler. Pero al final, los autónomos tendrán que abonar en un plazo de 2 años, a partir del levantamiento del estado de alarma, toda la moratoria de forma fraccionada. Insisto, Los autónomos ya vivimos el duro golpe de la inactividad del Gobierno de zapatero hacia nosotros en la anterior crisis, y ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez sale a dar muchos anuncios en forma de medidas de las cuales, ninguna es efectiva. Repito, los autónomos estamos metidos en el juego de los retruécanos que ha confeccionado el Gobierno en forma de Decretos.