La sentencia del 'procés' confirma la dictadura mafiosa progres

¡Fuera caretas! ¡Que se revuelva, en la tumba el fiscal Maza y el juez del nº 13 de Barcelona! ¡Que se coman con papas sus argumentos los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cardenal y Moreno, y Edmundo Bal! ¡Que se jodan los catalanes de bien, y los no catalanes que trabajan en Cataluña! ¡Que se fume el Rey su discurso del 3 de Octubre! ¡Que explique Rajoy por qué coño aplicó el 155 sin haber golpe de estado!

Ha llegado Marchena, y se ha mostrado como otra pieza más del engranaje de esta maquinaria giliprogre que está llevando a Occidente al abismo de la indignidad moral y social. Y esto ocurre porque los progres ya han educado a dos generaciones en el analfabetismo más profundo, y copan los medios de comunicación de tal manera que a cualquier oído casto le resulta inviable sintonizar pnoticias u opinión alguno sin tirar de Almax.

No hay solución. Hay una macroestrategia internacional destinada no solo a blanquear el movimiento político que generó 120 millones de muertos, o sea el socialismo (y eso sin contar a Hitler y Mussolini, que eran socialistas, como Lenin, Stalin o Mao), sino parida para construir la PROGRHEZ, o sea el "nuevo" socialismo.

Porque socialismo es fabricar votantes jóvenes con la más profunda incultura. Un examen básico de cultura general en universitarios, la nota media no pasaría de 2 sobre 10 ni de coña. Socialismo es comprar los votos, como en Andalucía. O apuntarse, como el PP, a la corrupción económica y judicial perfectamente diseñada en el 82 por Guerra y cía.

Cayó el Muro de Berlín, pero toda esa macromafia ya sabía que la receta para doblegar al pueblo es la progrhez, y para ello utilizan la propaganda más goebbelsiana. Se trata de echar de la vida púbica a quien ose discutir los axiomas giliprogres. Se trata, ¿verdad Pedro J.?, de linchar a Rajoy (de acuerdo), pero buscar el lado bueno a gentuza como Pedro Sánchez o ZP, no vaya a ser que al pueblo le entre un ataque de lógica coincidiendo con Abascal en el 90% de lo que dice, y se tambaleen los cimientos del tinglao.

Cataluña está gobernada por nazis, lo niegue Marchena o su porquero. Él mismo sabe que el estado español debería anular la autonimía sine die, trincar por el bolsillo a los 300 o 400 millonarios que financian el delirio, clausurar la TV3, disolver los Mossos, y echar a la puta calle a miles de profesores y lavacocos nazi-onanistas. Y por supuesto ilegalizar los partidos indepes. Pero es imposible. En Progrelandia triunfan los golpistas, los proetarras, los comunistas, y sobre todos los traidores como PSOE y PSC. Y no se acepta que otra cosa. O eres progre, o fascista. Y mientras eso sea negocio, no hay quien lo pare.

Que nadie busque culpables en los partidos nuevos. Sin el PSOE, partido golpista desde su fundación, los partidos nacionalistas serían irrelevantes. Y sin la cobardía congénita del PP, el PSOE habría cambiado de siglas. Son brazos del pan-progresismo, que es volver al socialismo, vestidito de otra cosa pa disimular. Consiste en convencer a la gente parae que trabaje 2/3 de su vida para un Estado ladrón vía impuestos (lo del cambio climático, feminismo, memoria histórica y demás sandeces son macro botines fiscales progres), con salarios cuyo poder adquisitivo requiere de dos sueldos donde antes valía con uno, y dejándose robar tras morir (sucesiones), lo que no te han trincao en vida.

Para eso hay que dotar al personal de una vacuidad intelectual horripilante, y echar de la vida pública a quien se atreva a denunciar lo obvio. Lo peor es que, como socialismo es sinónimo de miseria, el sistema ya ha condenado a nuestros hijos a una vida bastante peor que la que nos legaron nuestros padres tras los años 60. ¿Qué vergüenza no, Pedro J.? Y no me cuentes batallitas de los GAL, ni amagos de destapar lo del 11M. Ya no cuela. Y menos con un tipo con un doctorado falso y que intentó falsear la urna en su porpio partido, haciendo las funciones de Presidente de este país.

No hay que ser un lince para saber lo que va a pasar. En Navidad la banda estará en casa, como Iceta lo planeó. El jeta de Sánchez, tras el pasteleo del Supremo, irá de españolazo a las elecciones hablando de "cumplimiento íntegro de las penas" cuando él mismo se ha encargao de que se le deje a Torra la llave de las celdas.

Es terrible. España tiene dos focos nazis: Cataluña y Vascongadas (véase Alemania 1932). Los "creadores de opinión" ya han conseguido que la mayoría de españoles pase olímpicamente de toda esta bazofia. Lo curioso es que, de la misma manera que a Ferreras le encorrieron en Barcelona a pesar de su complicidad con los golpistas, los giliprogres acabarán siendo agredidos por los socialistas de pata negra. Todos ellos tienen un alma de Chavez o Castro en sus equipajes mentales y, sobre todo, en sus Business Plan. Y estamos a cinco minutos de que se maniefiesten como lo que son.