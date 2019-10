Vox y el Senado

Vox acaba de anunciar que se presenta al Senado con un solo candidato en cada circunscripción, para así aglutinar el voto y ganar la mayoría en el Senado.

Con esta propuesta, sugiere que los votantes de Vox den los otros dos votos al PP en cada circunscripción. Y espera que el PP sugiera lo mismo a sus votantes.

Qué quieren que les diga. Yo no lo veo factible. No por Vox, sin duda, sino por el PP. La cortedad de miras del Partido Popular hizo que incluso el 1+1+1 (que sugería a los votantes que dieran un voto a Vox, otro al PP y otro a Cs) fuera denostado y criticado en las pasadas elecciones de abril. Incluso llegó a lanzar al prestigioso sociólogo Narciso Michavila a los medios para decir que era falso (qué decepción, Narciso, que no conocieras el reglamento electoral del Senado).

El PP no quería ceder ni un voto, para intentar ganar los máximos posibles. Pero el Senado es otra liga. No funciona igual que el Congreso. Cada senador tiene un recuento particular de votos. Y claro, el PP se quedó sin muchos senadores, allí donde los tres senadores del PSOE recabaron más votos.

Si el PP hubiera propuesto a sus votantes el 1+1+1, ahora tendría casi los mismos senadores que al final ganó, pero Cs y Vox tendrían muchos más -ganados al PSOE, no al PP- y se contaría con una mayoría de centro y derecha en el Senado. Esperemos que para las próximas elecciones el PP tome nota de su error.