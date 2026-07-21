El deporte que casi nadie ve vuelve a dar medallas a España: cinco bronces en el Mundial de Sporting

La Selección Española ha cerrado con una destacada actuación su participación en el 48º Campeonato del Mundo de Sporting, una competición celebrada en Portugal que reunió a cerca de un millar de tiradores procedentes de numerosos países.

España consiguió un total de cinco medallas de bronce: tres por equipos, en las categorías júnior, masculina y femenina, y dos en las clasificaciones individuales.

El equipo júnior español logró subir al tercer escalón del podio gracias a la actuación de Francisco Rosa, Raúl Paniagua y Alfonso Balmori.

También consiguió la medalla de bronce el equipo femenino, integrado por Beatriz Laparra, Nieves Golbano y Jennifer Román.

El tercer bronce colectivo llegó de la mano del equipo masculino español, formado por Fabián Romero, Pedro Vergara, Jaime Valentín y José Manuel Rodríguez Andujar.

A estos tres podios por equipos se sumaron importantes resultados individuales. Beatriz Laparra obtuvo la medalla de bronce en la categoría femenina, confirmando una vez más su condición de referente internacional del tiro deportivo español.

Asimismo, cabe destacar las clasificaciones individuales de Andújar, Aitor Eceiza en categoría senior, y Fran Rosa en júnior.

Por su parte, Juan Gardeazábal consiguió el bronce individual en la categoría máster, completando una brillante participación de la delegación nacional.

Juan Valero, segundo en la Copa del Mundo

La actuación española se completó con otro destacado resultado internacional. Juan Valero logró también subir al podio en la Copa del Mundo, donde consiguió un merecidísimo segundo puesto.

Con esto y la suma de los cinco bronces logrados por España en el Campeonato del Mundo y confirma el excelente momento que atraviesa el sporting nacional.

Cinco medallas para un deporte casi invisible

Los resultados alcanzados vuelven a demostrar el elevado nivel del Sporting español. Sin embargo, sus éxitos continúan produciéndose lejos de los grandes focos mediáticos, pese a competir contra las principales potencias internacionales y en campeonatos que congregan a centenares de deportistas.

España regresa de Portugal con representación en los podios júnior, masculino, femenino, senior y máster. Un balance que refleja tanto la calidad de los deportistas más experimentados como el prometedor futuro de las nuevas generaciones.

El sporting español vuelve así a dar medallas a nuestro país. Lo hace, una vez más, con esfuerzo, talento y prácticamente en silencio.