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Pedro Sánchez durante su comparecencia ante los medios desde Bruselas.

Pedro Sánchez durante su comparecencia ante los medios desde Bruselas. Reuters

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Para mejorar la vida de la "gente"

Publicada

Este lunes, 22 de junio del año de gracia del 2026 (para algunos será de desgracia), el señor presidente del Gobierno ha dicho que él se queda en el poder para mejorar la vida de la gente.

¡Qué emotivo! ¡Qué generosidad! ¡Qué buen socialista! Así se habla.

Y buscando a esa "gente" que va a mejorar su vida, no se encuentra tan fácilmente.

La IA no me ayuda mucho y me habla de gente, gentilicio, pueblo y hasta de apellidos llamados Gente.

Y yo creo haber encontrado a algunos de esa "gente". Con nombre y apellidos.

Así sí. Ahora se entiende.

De acuerdo, señor presidente. Usted se queda para ayudar a "su gente". Le faltó decir lo de "ayudar a mi gente".

¿Se acuerdan ustedes de la novela Rebelión en la Granja, de George Orwell?

"Todos los animales son iguales. Algunos son más iguales que otros".

Y como, además, el Gobierno tiene principios, y uno de ellos es que el fin justifica los medios, pues ancha es Castilla.

Ahora entiendo lo de la "gente".

Alguna de esa su gente hoy lo está pasando mal, pero como hay muchos otros, no se les puede dejar abandonados a los jueces o a la opinión popular.

Resistiré, resistiré, cantaba el Dúo Dinámico.