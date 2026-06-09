Tras las huellas del Pastor: lo que vi desde la primera línea

Si me preguntan qué significa ser voluntaria, diría que no es solo cumplir con un turno o vestir una camiseta; es el arte de estar presente en el lugar adecuado, en el momento necesario, con la mirada puesta más allá de la propia tarea. Durante la visita del Papa a Madrid, no fui solo parte de un engranaje logístico ni un espectador tras las vallas, sino testigo privilegiado de un río de humanidad que parecía no tener fin.

Recorrí las mismas calles de siempre, pero esta vez todo se sentía distinto: cargado de una energía nueva, vibrante y expectante. El lema de estos días, "Alza la mirada", cobró un sentido real. En un mundo acostumbrado a mirar pantallas o a centrarse en sus propias preocupaciones, ver a miles de personas levantar la vista al unísono en busca de algo más grande fue sobrecogedor.

Como voluntaria, ese lema se convirtió en mi brújula. En medio del caos de vallas, acreditaciones y flujos de gente, aprendí a no perder de vista lo esencial: el brillo en los ojos de los mayores, la curiosidad de los niños y la paz que se respiraba. Fue una invitación constante a salir de uno mismo y encontrarse con el otro, con quien compartía el cansancio y la espera.

Han sido días intensos: pies cansados, poco sueño y una atención constante. Pero lo que más me marcó no fueron los discursos ni las grandes estructuras, sino el pulso de las calles: una marea de familias. Padres con mochilas, carritos y botellas de agua, transmitiendo a sus hijos algo que ellos mismos recibieron. No buscaban un espectáculo, sino un encuentro. Ver cómo explicaban a sus hijos por qué estaban allí me recordó que la fe se transmite, sobre todo, con el ejemplo.

Hay imágenes que guardaré siempre. El momento en que unos padres, emocionados, alzaban a sus bebés para recibir la bendición es algo que atraviesa el corazón. En esos segundos, todo se detenía: desaparecían el calor, el cansancio y el protocolo. Solo quedaba ese gesto sencillo y profundo. Como voluntaria, mi tarea era facilitar el paso, pero mi deseo era que ese instante durara un poco más para quienes lo vivían.

Tuve la suerte de ver al Santo Padre de cerca en varias ocasiones. Más allá de la figura institucional, lo que impacta es la cercanía. Su mirada transmitía cansancio, sí, pero también una ternura inmensa. Era la sensación de que realmente veía a cada persona. Esa cercanía te desarma y te hace replantear prioridades: te recuerda que nadie es invisible y que incluso el pequeño servicio tiene un valor dentro de algo mayor.

Me llevo la certeza de haber visto lo extraordinario en lo cotidiano: en las sonrisas, en los gestos simples, en la entrega silenciosa. Me quedo con la fuerza de las familias, con los rostros de los niños bendecidos y con la sensación de formar parte de una gran comunidad.

He aprendido que "alzar la mirada" no es solo un lema, sino una forma de vivir: salir de uno mismo, mirar más allá de las dificultades y descubrir que siempre hay motivos para la esperanza. Porque, al final, la verdadera grandeza está en lo sencillo: una sonrisa, un gesto de ayuda y la disposición de estar ahí para los demás cuando más se necesita.