La cuenta atrás del "socialistismo" sanchista

La política española parece haber entrado en una cuenta atrás inexorable. Lo que desde sectores críticos se ha bautizado como el ocaso del "socialistismo sanchista" acaba de recibir un impulso inesperado que no proviene de las urnas, sino de los juzgados y los registros policiales. El último episodio, digno de un thriller político, tiene como escenario un despacho en la calle Ferraz y como protagonista a una caja fuerte oculta.

El Ejecutivo actual, que sostiene su gobernabilidad en unos equilibrios parlamentarios complejos —y que buena parte de la oposición y de la sociedad civil califica de apoyos anticonstitucionalistas—, se enfrenta ahora a un desgaste reputacional que golpea directamente a uno de sus mayores referentes históricos.

El Tesoro de Ferraz y el Caso Plus Ultra

La investigación del juez de la Audiencia Nacional sobre el rescate gubernamental a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia ha situado al expresidente Zapatero en lo que la UDEF denomina la "cúspide" de una presunta red de influencias. El registro de su oficina desveló un botín que choca frontalmente con la retórica de la austeridad pública:

Material Incautado por la UDEF: detalles del hallazgo:

-Joyas de lujo:103 piezas en total (41 colgantes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y 20 objetos varios).

-Material Informático: Discos duros extraídos de ordenadores de sobremesa y dispositivos USB.

-Documentación: Carpetas como "Análisis Relevante" y agendas con contactos sobre Venezuela.

Aunque el entorno del expresidente, a través de su secretaria, se ha apresurado a justificar el origen de estas joyas como una "herencia" de su esposa y "regalos de viajes", para los investigadores estos elementos trascienden lo anecdótico. El auto del juez apunta a indicios de prácticas en las que la influencia política se habría instrumentalizado para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.

Es precisamente en este punto donde el relato oficial del Gobierno sufre su mayor fisura. Cuando un juez investiga si un exjefe del Ejecutivo actuó como un "representante operativo" para condicionar decisiones del Consejo de Ministros (como el polémico rescate a Plus Ultra), se asienta en la opinión pública la idea de una red de intereses cruzados.

Surge así la figura del "socialisto": un término que la crítica popular utiliza para describir a quienes, bajo el paraguas de la gestión pública y las siglas históricas, presuntamente aprovechan su situación de poder para enriquecerse o blindar favores empresariales. La gravedad de las incautaciones —que incluyen bolsas con la inscripción "Presidencia del Gobierno" guardando enseres personales y joyas— alimenta la narrativa de un sistema viciado desde sus cimientos.

El presidente Pedro Sánchez se encuentra ahora en una encrucijada. Gobernar requiere estabilidad y credibilidad, dos activos que se evaporan rápidamente cuando el goteo de informaciones judiciales apunta a una presunta corrupción sistemática en el entorno de su propio partido.

Sostener el Gobierno apoyándose en fuerzas independentistas y soberanistas ya suponía un reto mayúsculo de equilibrismo político. Sin embargo, tener que defender —o desvincularse— de los relojes, brazaletes y discos duros ocultos en la caja fuerte de quien ha sido uno de sus grandes avales internacionales (especialmente en sus relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro), podría ser la gota que colme el vaso de la legislatura.

La justicia seguirá su curso y deberá determinar las responsabilidades penales de este entramado. Pero en el tribunal de la opinión pública, el hallazgo de la caja fuerte ya ha dictado una sentencia de desconfianza que acelera, inevitablemente, la cuenta atrás del actual mandato.