Carnaval en Landaben

Leo un artículo que resume el informe del BBVA Research. En donde se avisa que la economía española va a entrar en una fase de crecimiento moderado. Las previsiones son que en 2027 se notará y que habrá una España de dos velocidades.

En este sentido, algo bastante obvio. Por un lado el chorro de los mal utilizados fondos Next Generation se acaba este año. Y el no disponer de un modelo de estado e ir a salto mata con la financiación autonómica Por mucho que la ministra nos venda la idea de la ordinalidad, y su supuesto respeto, como la panacea. Si en la UE hubieran aplicado el principio de ordinalidad a los fondos Next Generation, España habría perdido 115.000 millones de euros y Alemania recibiría 125.000 millones de más.

La automoción impulsará a Aragón y Navarra. Mientras las islas con el turismo darán signos de fatiga. Sin embargo, se da una paradoja en el empleo. Ya que éste, crecerá más en Castilla-La Mancha y Andalucía, debido al comercio y la construcción. Se confirma que la industria y los servicios de alto valor generan más riqueza pero menos empleo.

En Navarra nos debería preocupar que Aragón nos "sorpase". Algo que desde esta ventana de opinión mentes más preclaras en economía vienen avisando.

Hace falta conseguir más energía para que nuestra industria crezca, ser más dinámicos e inveritir más en I+D. Hay que tener en cuenta que invertir en I+D no significa que se acierte a la primera, pero cuanto más se invierta tendremos más posibilidades de lograr objetivos tangibles.

Desde luego si no invertimos, retrocederemos y dependeremos de otros que ponen el valor añadido.

Los datos generales de la automoción hay que seguirlos con atención. La producción española de coches ha caído por debajo de 2014 por el obligado y forzado cambio al eléctrico y la menor demanda europea. Además en 2025 hemos descendido un puesto y somos el noveno fabricante mundial. Nos ha superado Brasil.

El vehículo totalmente eléctrico no despega, y ha sufrido un descenso en ventas del 6,1% respecto al 2024. Son los híbridos los que están tirando del segmento. Aunque en España son los modelos de gasolina los que más se producen. La adaptación de nuestras plantas va a suponer que las exportaciones este año bajen. Nuestro principal mercado es Europa. Así y viendo que Brasil prevé incrementar un 3,7% su producción. Se antoja casi imposible recuperar la octava posición a corto plazo.

Como ven no soy tan optimista como nuestra diputada Adriana Maldonado, que no debío leer el día anterior a Carlos Lipúzcoa sobre la situación de Landaben.

En estos días, donde los cencerros resuenen en nuestros valles anunciando el carnaval. Nos debieran preocupar las noticias que nos llegan desde la margen derecha del Arga, a su paso por Eulza en el meandro de Barañain.

La política sindical también tiene su erótica, que algunos llamamos "pornografía sindical". En estos momentos de reestructuración del sector, debido al calentamiento global e incentivado por nuestros burócratas desde sus despachos, no a lugar a ir cada cual por su lado. Empresa, sindicatos y todos los trabajo dores (eventuales, fijos y posibles aplicantes del contrato relevo) debieran ir a la par y buscar una solución idónea para todos.

No parece justo que alguien cobre por objetivos, incluso más en función de la categoría, cuando no ha aportado a ellos, por el motivo que fuere.

Si los objetivos están mal definidos, o hay interpretaciones de como alcanzarlos, habrá que sentarse a refinirlos.

Pese a la reforma laboral, nuestra legislación en materia de contratación no es clara. Y suceden desacuerdos e interpretaciones donde hay quienes quieren pescar en río revuelto. Por un lado, los de "Recursos Inhumanos", que intentan ponerse la medalla ante el CEO o Comité de Dirección para ganar sus objetivos. Por otro, los "sindicatos decimonónicos" que ven a la empresa como el gran enemigo . Y quizá no sepan que sus ahorros, puestos en fondos de inversión buscando rentabilidad, son los que han comprado acciones de la empresa que ahora les aprieta para alcanzar esos guarismos. Es lo que tiene la economía especulativa. Y en medio trabajadores, muchos de ellos confundidos, con los discursos de la empresa y los distintos sindicatos preocupados en ganar puntos ante las próximas elecciones al Comité de Empresa.

No es momento de arrimar el ascua a la sartén de cada uno. Es momento de mantener la hoguera para que todos podamos calentarnos y comer.

Esperemos que pronto el rumor de los cencerros se disipe. Y sólo se oiga el ruido de la línea funcionando por el bien de todos. Incluso de los políticos que no se enteran mucho, porque no salen del modo electoral. Cuando debieran estar en modo construcción de un futuro mejor para todos, todos y todos.



