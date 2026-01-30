ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Cuponazo ONCE
Muere a los 71 años Catherine O'Hara
Muere Patricia, víctima 46 de Adamuz
Las víctimas buscan la verdad
El fiscal intenta que Aldama aflore las pruebas
Compra de armas España EEUU
España, epicentro de los submarinos de droga
Ábalos quiere cobrar 80.000 euros del Congreso
Rubén, propietario de 200 pisos
No todos los viudos podrán recibir la herencia
Sobres de ketchup
Jubilado paracaidista
Indemnización por el parto
Subida de pensiones 2026
Lucha por el alquiler
Carlos García, abogado
Carta de Hacienda
Albañil argentino en España
Peruana en España
José, jubilado
Burbuja inmobiliaria
Vicio hombre longevo
Novedad en el IRPF
Suecia da una lección a España
La empresa debe decirte cuánto vas a ganar
"El aumento de las pensiones se mantendrá"
Mario Vaquerizo longevidad cerveza
Abogado transferencias impuesto donaciones
Adiós deducción 15% IRPF vehículos eléctricos
Propietario de tres pisos
Cuota de autónomos 2026
Camionera venezolana en España
Confirmado por Star Wars
Llega a Prime Video la nueva película de fantasía
Alquileres seguros
Deducciones para madres trabajadoras
Caseros tienen que declarar su actividad
'Piratas' electricistas
Anime tan profundo como el Señor de los Anillos
El alquiler supera a las letras del tesoro
588 euros por cada menor
Trabajo mejor pagado
Tiempo de baja por incapacidad temporal
Santiago Cañizares
Peruana en España regularización inmigrantes
Alejandro Sanz casa Madrid
Parques de perros
Seguros de perros
Mejor anime 2025
Antonio Resines infancia años 60
Multa Baliza V-16
Se duplica el precio del litio
Natalia Tena actriz Harry Potter
Rechazo a la subida de las pensiones
Pensiones en favor de los familiares
Derecho inquilino alargar contrato 3 años
Regularización de inmigrantes
Falta de ahorro en España
Ciudad con alquileres más altos
Motivo de despido
Bluper
Tareas de rescate en Adamuz (Córdoba)

Tareas de rescate en Adamuz (Córdoba)

Parches que no bastan

Publicada

Los acontecimientos recientes, como la tragedia ferroviaria en Adamuz o el apagón general que sufrió España el año pasado, han vuelto a centrar la atención en el estado de los servicios públicos del país. Aunque la recaudación por IRPF alcanza hoy niveles históricos, impulsada por la inflación, el contribuyente español percibe con toda lógica que, a pesar de pagar más impuestos, muchos de estos servicios están en clara decadencia y operan al límite de su capacidad.

Más allá de que los responsables políticos asuman o no su parte de culpa en estas tragedias, las soluciones aplicadas a problemas estructurales siguen siendo meros parches. No abordan el fondo de una cuestión que exige planificación, inversión sostenida y una visión a largo plazo: pensar en cómo deberían funcionar estos servicios dentro de diez o veinte años.

España fue durante décadas un referente en infraestructura ferroviaria y en el sistema eléctrico. Hoy, sin embargo, ambos servicios enfrentan problemas similares: no se han adaptado al aumento sostenido de la demanda. ¿De qué sirve ofrecer subsidios al transporte y reducir los costes del mismo si los trenes se descarrilan, llegan tarde o están obsoletos? Para el contribuyente, los descuentos y ayudas pierden valor cuando la seguridad y la calidad del servicio no están garantizadas. Esta situación genera desconfianza y erosiona la percepción de la eficiencia de los servicios públicos.

El patrón es evidente: los políticos siguen optando por medidas reactivas y de corto plazo en lugar de soluciones estructurales. Esto no solo limita la eficacia de las acciones actuales, sino que también aumenta la probabilidad de que los problemas se agraven en el futuro, dejando terreno fértil para discursos incendiarios y simplistas que alimentan la polarización y la frustración. Es fácil culpar al “lobo” que está al acecho con promesas demagógicas, pero la verdadera responsabilidad recae en quienes ignoran los problemas que hacen que la ciudadanía tenga que mirar al lobo.