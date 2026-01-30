ES NOTICIA:
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) anunció hace años un plan para mejorar las frecuencias de Metrovalencia que incluía la construcción de nuevos puntos de cruce en La Vallesa y El Vedat, así como actuaciones en Fuente del Jarro para agilizar el paso de trenes y reducir los tiempos de espera entre convoyes. Estos trabajos formaban parte de un paquete de infraestructuras que debían haberse licitado y empezado entre finales de 2022 y 2023.

Hasta enero de 2026 no existe cronograma actualizado ni fechas oficiales claras para el inicio de estas obras específicas, que siguen sin ejecutarse de forma generalizada ni con plazos confirmados por FGV. Actualmente, la empresa pública trabaja en la recuperación total de la red tras la dana de octubre de 2024 —que ya afectó ampliamente al servicio— y ha presentado un nuevo plan de inversiones 2026-2030 con 839–840 millones de euros para mejoras, modernización y ampliación de la red.

En este nuevo plan se incluye la modernización de infraestructuras y el diseño de actuaciones que permitirían, en el futuro, mejorar frecuencias, pero no se han detallado plazos concretos para ejecutar los puntos de cruce prometidos hace más de tres años.

La red global de Metrovalencia ha recuperado estabilidad y cifras de viajeros tras las interrupciones de 2024 y 2025, pero los proyectos anunciados de mejoras puntuales siguen sin fecha de inicio confirmada, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios sobre cuándo se materializarán estas infraestructuras.