Montaje de Irene Gramage y una vivienda. Canva / Tiktok @herencias_irenegramage / Mejora IA

Irene, abogada: "Si tienes una casa y no quieres que tus hijos se maten por ella en la herencia, añade esta cláusula"

Ya lo advierte el refranero popular con la frase "la familia se conoce en la herencia".

Y es que, todos hemos escuchado alguna vez las típicas historias de familias rotas a causa de un mal reparto de esta.

De hecho, según un estudio del bufete OnLygal, la herencia es la principal fuente de conflicto legal para el 77% de los españoles.

Por ello, tomar cartas en el asunto y preparar esta repartición antes de que llegue el momento resulta una práctica clave para evitar malentendidos en el futuro.

Así lo advierte la abogada experta en herencias Irene Gramage en sus redes sociales (@herencias_irenegramage). Sobre todo en aquellos casos en los que se hereda una propiedad inmobiliaria entre varios herederos que tienen planes completamente opuestos para ella.

"Si tienes una casa y no quieres que tus hijos se maten por ella, tienes que incluir esta cláusula en el testamento", señala Gramage.

Imagina que tres hijos son los beneficiarios de un único inmueble heredado. El mayor quiere vender porque necesita el dinero y además no vive en la misma ciudad, el mediano quiere quitarse gastos y vivir en ella y el pequeño pretende alquilarla.

El resultado no puede ser otro más que una discusión familiar.

Para prevenir disputas destructivas entre hermanos por la vivienda heredada, recomienda redactar un testamento preventivo que incluya una disposición específica.

"Para evitar el conflicto tienes que incluir una cláusula donde permita que uno de los herederos se quede con la casa y que pueda compensar el resto con dinero en metálico", afirma la abogada, recalcando que "así unos acaban teniendo dinero y otro acaba teniendo la casa".

De este modo, se logra una repartición justa y pacífica donde todos obtienen un beneficio tangible sin deteriorar los lazos familiares.

Siguiendo el ejemplo anterior, si la casa a heredar tiene un valor de 300.000 euros, el hijo que se quede con la casa deberá compensar con 100.000 euros a cada hermano, pagando su parte.

¿Qué dice la ley?

Esta situación viene regulada en el artículo 1.062 del Código Civil, que establece que "cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero".

Eso sí, "bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga".

En otras palabras, la vivienda puede quedar para uno de los hijos si paga a las demás la diferencia que les corresponde.

Como explicaba la abogada, si uno de los hijos desea conservar la vivienda familiar, pueda adjudicársela y compensar económicamente a los demás, evitando en lo posible la venta forzosa por subasta y los conflictos con los coherederos.

En este tipo de casos, lo más recomendable es acudir a un abogado experto en herencias o a un notario, explicarle el valor de los bienes y tu situación concreta diseñando la estrategia perfecta para repartir la herencia, ya que se pueden diseñar cláusulas particionales del testamento o de adjudicación preferente a uno de los herederos.

"Si no has hecho todavía testamento, este es el momento de hacerlo", anima.