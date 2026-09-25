El pueblo más bonito de España perfecto para recorrer a pie: medieval y declarado Conjunto Histórico Artístico

Hay pueblos que son bonitos y pueblos que, además, tienen una historia que se puede recorrer calle a calle.

Sos del Rey Católico, en la comarca de las Cinco Villas, pertenece a este segundo grupo.

Su casco histórico conserva el trazado medieval, las murallas, casas de piedra, palacios e iglesias que han convertido a esta localidad zaragozana en uno de los destinos patrimoniales más destacados de Aragón.

No es solo una etiqueta turística. La villa está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico y cuenta con protección patrimonial desde 1968. El paseo por sus calles permite entender por qué.

Situado sobre un promontorio, Sos nació ligado a su posición estratégica en la frontera entre Aragón y Navarra.

De aquella época conserva parte de su sistema defensivo, con la muralla y varios de sus antiguos portales.

El conjunto se completa con el castillo, situado en la parte más elevada de la localidad, desde donde se domina el paisaje de las Cinco Villas.

Un paseo entre murallas, palacios y casas de piedra

Una de las mejores formas de conocer Sos del Rey Católico es simplemente caminar.

Sus calles empedradas conservan buena parte de la estructura medieval y conducen hasta plazas, miradores y edificios históricos.

Sos del Rey Católico. E.E

Entre ellos destaca la iglesia de San Esteban, un templo románico construido junto al castillo.

En su interior se encuentra la cripta de la Virgen del Perdón, que conserva pinturas murales de época gótica.

También forman parte del conjunto histórico la lonja medieval, la Casa Consistorial y numerosas casas señoriales construidas entre los siglos XV y XVI. Escudos en las fachadas, arcos, ventanas y detalles de piedra van apareciendo durante el recorrido.

Otro de los rincones con más personalidad es la antigua judería, alrededor de la Plaza de la Sartén. Sus estrechas calles recuerdan la presencia de la comunidad judía que vivió en la localidad durante la Edad Media.

Aquí nació Fernando el Católico

La historia de Sos está inevitablemente ligada a uno de los personajes más conocidos de la historia de Aragón.

Fernando el Católico nació en la localidad el 10 de marzo de 1452, en el Palacio de los Sada.

Recreación de 'La llegada de la reina y el nacimiento de un rey'. Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

La localidad revive ese momento histórico con una Feria medieval todos los años en el mes de marzo.

El Palacio donde nació es uno de los principales atractivos de la villa, alberga actualmente un centro de interpretación dedicado al monarca y a su época.

Por otro lado, el patrimonio civil de Sos incluye también construcciones de los siglos XV y XVI que ayudan a explicar la importancia que tuvo la localidad durante la Edad Media y la Edad Moderna.

Sos del Rey Católico fue declarado Conjunto Histórico en 1968, protegió buena parte de este legado y hoy permite recorrer una villa en la que todavía se reconocen sus diferentes etapas históricas.

Por eso, más allá de rankings y listas de pueblos bonitos, Sos del Rey Católico tiene argumentos de sobra para una escapada.