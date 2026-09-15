Guille Rodríguez, con un plato de berenjenas rellenas

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Guille, cocinero: "Las berenjenas rellenas no llevan carne, se hacen con 200gr de tomate y 250 de queso mozzarella"

Esta receta es sencilla y buenísima, perfecta para cuando no sabes qué cocinar.

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Zaragoza
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Cuando hablamos de berenjenas rellenas todo el mundo piensa en carne, pero no tiene por qué ser así

Esta receta de Guille Rodríguez propone unas berenjenas a la siciliana, rellenas de tomates cherry y queso mozzarella.

La fórmula "se prepara en un momento y es una receta deliciosa".

Guille Rodriguéz con un plato de boquerones al limón.

La combinación de los tomates cherry, la mozzarella, aceitunas negras y unas hierbas aromáticas dan un plato jugoso, con el punto dulce del tomate, el sabor característico de la berenjena asada y el toque cremoso del queso fundido.

Una opción perfecta para quienes buscan una receta fácil ya sea para comer o para cenar y que, además, permite disfrutar de las verduras de una forma diferente.

Berenjenas

La berenjena, llegó a Europa en la Edad Media, originaria del sur de Asia es una hortaliza versátil y ligera.

Puede prepararse de mil maneras diferentes, al horno, como dipper, para ensalada, salsas, guisos, rellenas o asadas.

Berenjenas

Berenjenas OCU

Tiene un alto contenido en agua y aporta fibra, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

También contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales y destaca por sus compuestos antioxidantes, presentes especialmente en su piel. Guille, precisamente en esta receta utiliza las berenjenas con piel.

Primero las lava bien, las corta longitudinalmente y realiza varios cortes en la carne para facilitar la cocción.

Después, añade aceite de oliva, sal y pimienta antes de llevarlas al horno.

Mientras tanto, prepara el acompañamiento. En una sartén pone aceite de oliva y un diente de ajo chafado para aromatizarlo.

Añade los tomates cherry cortados por la mitad, sal, pimienta, albahaca fresca y un poco de orégano. Solo necesitan tres o cuatro minutos para quedar tiernos.

El tomate cherry es una de las variedades más consumidas de tomate; por su sabor, sus propiedades y también su versatilidad.

Tiene un alto contenido en vitamina A.

Cuando las berenjenas están listas, se chafa ligeramente su interior para soltar la carne y se rellenan con los tomates. Por encima se reparte la mozzarella fresca cortada en trozos pequeños y se añaden unas aceitunas negras.

Siguiendo los pasos con el video de Guille quedarán

Receta paso a paso

Ingredientes

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 200 g de tomates cherry
  • 250 g de queso mozzarella fresco
  • Un puñado de aceitunas negras
  • Hojas de albahaca fresca
  • 1 diente de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Un pellizco de orégano, sal y pimienta

Paso 1

Prepara las berenjenas. Lávalas, córtalas por la mitad dejando el rabito y haz varios cortes en la carne sin llegar al borde.

Paso 2

Al horno. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno, añade aceite de oliva, sal y pimienta. Hornea 20 minutos a 200 ºC.

Paso 3

Cocina los tomates. Mientras tanto, calienta dos cucharadas de aceite con un diente de ajo chafado. Añade los tomates cherry partidos por la mitad, sal, pimienta, albahaca y orégano. Cocina 3-4 minutos.

Paso 4

Rellena las berenjenas. Chafa ligeramente la carne de las berenjenas y reparte por encima los tomates cocinados.

Paso 5

Añade el queso. Incorpora la mozzarella fresca en trocitos y unas aceitunas negras. Gratina. Vuelve a meter las berenjenas en el horno durante 5 minutos a 200 ºC, hasta que la mozzarella esté fundida.

Paso 6

Termina y sirve. Añade unas hojas de albahaca fresca por encima y lleva las berenjenas a la mesa.