Guille, cocinero: "Las berenjenas rellenas no llevan carne, se hacen con 200gr de tomate y 250 de queso mozzarella"
Esta receta es sencilla y buenísima, perfecta para cuando no sabes qué cocinar.
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Cuando hablamos de berenjenas rellenas todo el mundo piensa en carne, pero no tiene por qué ser así
Esta receta de Guille Rodríguez propone unas berenjenas a la siciliana, rellenas de tomates cherry y queso mozzarella.
La fórmula "se prepara en un momento y es una receta deliciosa".
La combinación de los tomates cherry, la mozzarella, aceitunas negras y unas hierbas aromáticas dan un plato jugoso, con el punto dulce del tomate, el sabor característico de la berenjena asada y el toque cremoso del queso fundido.
Una opción perfecta para quienes buscan una receta fácil ya sea para comer o para cenar y que, además, permite disfrutar de las verduras de una forma diferente.
Berenjenas
La berenjena, llegó a Europa en la Edad Media, originaria del sur de Asia es una hortaliza versátil y ligera.
Puede prepararse de mil maneras diferentes, al horno, como dipper, para ensalada, salsas, guisos, rellenas o asadas.
Tiene un alto contenido en agua y aporta fibra, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.
También contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales y destaca por sus compuestos antioxidantes, presentes especialmente en su piel. Guille, precisamente en esta receta utiliza las berenjenas con piel.
Primero las lava bien, las corta longitudinalmente y realiza varios cortes en la carne para facilitar la cocción.
Después, añade aceite de oliva, sal y pimienta antes de llevarlas al horno.
Mientras tanto, prepara el acompañamiento. En una sartén pone aceite de oliva y un diente de ajo chafado para aromatizarlo.
Añade los tomates cherry cortados por la mitad, sal, pimienta, albahaca fresca y un poco de orégano. Solo necesitan tres o cuatro minutos para quedar tiernos.
El tomate cherry es una de las variedades más consumidas de tomate; por su sabor, sus propiedades y también su versatilidad.
Tiene un alto contenido en vitamina A.
Cuando las berenjenas están listas, se chafa ligeramente su interior para soltar la carne y se rellenan con los tomates. Por encima se reparte la mozzarella fresca cortada en trozos pequeños y se añaden unas aceitunas negras.
Siguiendo los pasos con el video de Guille quedarán
Receta paso a paso
Ingredientes
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 g de tomates cherry
- 250 g de queso mozzarella fresco
- Un puñado de aceitunas negras
- Hojas de albahaca fresca
- 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Un pellizco de orégano, sal y pimienta
Paso 1
Prepara las berenjenas. Lávalas, córtalas por la mitad dejando el rabito y haz varios cortes en la carne sin llegar al borde.
Paso 2
Al horno. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno, añade aceite de oliva, sal y pimienta. Hornea 20 minutos a 200 ºC.
Paso 3
Cocina los tomates. Mientras tanto, calienta dos cucharadas de aceite con un diente de ajo chafado. Añade los tomates cherry partidos por la mitad, sal, pimienta, albahaca y orégano. Cocina 3-4 minutos.
Paso 4
Rellena las berenjenas. Chafa ligeramente la carne de las berenjenas y reparte por encima los tomates cocinados.
Paso 5
Añade el queso. Incorpora la mozzarella fresca en trocitos y unas aceitunas negras. Gratina. Vuelve a meter las berenjenas en el horno durante 5 minutos a 200 ºC, hasta que la mozzarella esté fundida.
Paso 6
Termina y sirve. Añade unas hojas de albahaca fresca por encima y lleva las berenjenas a la mesa.