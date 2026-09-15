Guille, cocinero: "Las berenjenas rellenas no llevan carne, se hacen con 200gr de tomate y 250 de queso mozzarella"

Guille Rodríguez, con un plato de berenjenas rellenas YouTube

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Cuando hablamos de berenjenas rellenas todo el mundo piensa en carne, pero no tiene por qué ser así

Esta receta de Guille Rodríguez propone unas berenjenas a la siciliana, rellenas de tomates cherry y queso mozzarella.

La fórmula "se prepara en un momento y es una receta deliciosa".

La combinación de los tomates cherry, la mozzarella, aceitunas negras y unas hierbas aromáticas dan un plato jugoso, con el punto dulce del tomate, el sabor característico de la berenjena asada y el toque cremoso del queso fundido.

Una opción perfecta para quienes buscan una receta fácil ya sea para comer o para cenar y que, además, permite disfrutar de las verduras de una forma diferente.

Berenjenas

La berenjena, llegó a Europa en la Edad Media, originaria del sur de Asia es una hortaliza versátil y ligera.

Puede prepararse de mil maneras diferentes, al horno, como dipper, para ensalada, salsas, guisos, rellenas o asadas.

Berenjenas OCU

Tiene un alto contenido en agua y aporta fibra, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

También contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales y destaca por sus compuestos antioxidantes, presentes especialmente en su piel. Guille, precisamente en esta receta utiliza las berenjenas con piel.

Primero las lava bien, las corta longitudinalmente y realiza varios cortes en la carne para facilitar la cocción.

Después, añade aceite de oliva, sal y pimienta antes de llevarlas al horno.

Mientras tanto, prepara el acompañamiento. En una sartén pone aceite de oliva y un diente de ajo chafado para aromatizarlo.

Añade los tomates cherry cortados por la mitad, sal, pimienta, albahaca fresca y un poco de orégano. Solo necesitan tres o cuatro minutos para quedar tiernos.

El tomate cherry es una de las variedades más consumidas de tomate; por su sabor, sus propiedades y también su versatilidad.

Tiene un alto contenido en vitamina A.

Cuando las berenjenas están listas, se chafa ligeramente su interior para soltar la carne y se rellenan con los tomates. Por encima se reparte la mozzarella fresca cortada en trozos pequeños y se añaden unas aceitunas negras.

Siguiendo los pasos con el video de Guille quedarán

Receta paso a paso