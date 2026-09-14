Ha llegado a Lidl la mesita de noche más elegante y barata de la temporada: está disponible en 34,99 euros

A veces, no hace falta gastarse un dineral para renovar el dormitorio y conseguir que parezca prácticamente como nuevo.

Ya lo dice el refranero popular, "los grandes cambios empiezan por cosas pequeñas". Y, en este caso, basta con sustituir algunos elementos para transformar por completo la apariencia de la habitación.

Uno de los muebles que más puede marcar la diferencia son las mesitas de noche. Están presentes en prácticamente todos los dormitorios y, con el paso de los años, también conviene darles un aire nuevo.

Entre las opciones que pueden ayudarte a conseguirlo destaca esta mesita de noche con acabado en roble, disponible por tan solo 34,99 euros.

Mesita de noche Livarno. Lidl

Características

Lo primero que llama la atención de esta mesita es su cuidado diseño. Tiene un acabado en imitación de roble de gran calidad, con un frontal de listones verticales que dibuja un elegante efecto ondulado.

Mientras, el tirador del cajón y sus cuatro patas en color negro le aportan a la pieza ese contrapunto moderno. En definitiva, esta mesita se puede combinar perfectamente en aquellos hogares con una marcada decoración rústica o moderna.

En lo que al almacenaje respecta, este mueble tampoco se queda atrás. Incorpora un cajón con frontal estriado, perfecto para esconder los pequeños imprescindibles de la mesilla como tu lectura nocturna, y un compartimento abierto bajo este, pensado para dejar a mano libros, revistas o algún detalle decorativo.

Asimismo, en su superficie también puede depositarse todo tipo de elementos como el móvil o el vasito de agua para irse a dormir.

Así es la mesita de noche. LIDL.

Sus 40 cm de ancho, 45 cm de alto y 35 cm de fondo dibujan un formato compacto, pensado para acompañar la cama sin recargar el dormitorio.

Al estar elevada sobre cuatro patas, además, el mueble gana ligereza visual y deja despejado el espacio inferior.

A nivel práctico, el revestimiento de resina de melamina facilita la limpieza y protege la superficie frente a los arañazos. La encimera admite hasta 8 kilos de carga, mientras que el cajón soporta otros 5 kilos, unas cifras más que suficientes para su uso cotidiano.

También conviene saber que esta mesita viene desmontada. Algo que no supone ningún problema ya que puede instalarse rápidamente por una persona gracias a su manual de instrucciones.

A fin de cuentas, más allá de su atractivo precio de 34,99 euros, es una opción más que interesante si buscas jubilar tu vieja mesita de noche y renovar el estilo de tu dormitorio.