El mercado itinerante ideal para visitar el 13 de septiembre: puestos con comida, catas, DJ y sorteo de una gran cesta

La depresión de los domingos, conocida como Sunday Blues o Sunday Scaries, es un fenómeno psicológico que, según diversos estudios globales, afecta a entre un 60 y un 80 % de la población.

A fin de cuentas, ¿quién no ha sentido cierta tristeza un domingo al pensar en todo lo que tiene que hacer al día siguiente?

Para combatir esa sensación, salir de casa, romper con la rutina y hacer planes diferentes puede ser "mano de santo", como se suele decir.

Y es que los domingos no tienen por qué ser solo para descansar o pasar tiempo en familia. También pueden ser una buena ocasión para hacer una escapada exprés.

En este sentido, la pequeña localidad de Escatrón, situada a menos de una hora en coche de Zaragoza, dirección Los Monegros, acogerá un evento pensado para disfrutar durante todo el día.

Se trata del programa 'Mercados en Ruta', un proyecto itinerante que recorre diferentes localidades de Aragón para poner en valor el trabajo de los productores agroalimentarios de la zona

De hecho, este mercado llega después de su celebración en la localidad de Grañén, este 12 de septiembre.

En definitiva, una oportunidad para descubrir, probar y comprar productos locales de todo tipo: aceite, tomates, encurtidos, quesos, salsas picantes, cervezas, repostería, vino o miel.

Todo ello, además, acompañado de un ambiente festivo con DJ Peralta a los mandos, catas, sorteos y la foodtruck 'Malacanalla' con tapeo de todo tipo.

Programa del mercado en Escatrón

Como mencionaba anteriormente, este evento tendrá lugar el domingo 13 de septiembre y se desarrollará a lo largo del día. Concretamente de las 11:30 a 18:00 h , en las inmediaciones del Pabellón Municipal Santa Lucía.

11:30 h: Inauguración del mercado .

. De 12:00 a 14:00 h: Zona infantil, en colaboración con CTL El Pinar y el Servicio de Juventud de la Comarca.

en colaboración con CTL El Pinar y el Servicio de Juventud de la Comarca. 12:30 h: Taller de cocina infantil "salada", dirigido a niños y niñas a partir de 10 años.

"salada", dirigido a niños y niñas a partir de 10 años. De 12:30 a 14:00 h: Cata de AOVE con Almazara Artal y cocina en directo con Ternasco de Aragón.

con Almazara Artal De 14:00 a 16:00 h: Reparto de " Paquitos " por las compras realizadas en el mercado.

" por las compras realizadas en el mercado. De 16:00 a 18:00 h: Zona de juego libre infantil.

16:30 h: Taller de cocina "dulce" , dirigido a niños y niñas a partir de 10 años.

, dirigido a niños y niñas a partir de 10 años. 16:30 h: Cata de cervezas artesanas con Lupulus.

con Lupulus. 18:00 h: Sorteo de una gran cesta con productos del mercado.

En definitiva, un día perfecto para desconectar, disfrutar de la gastronomía de proximidad y, por qué no, descubrir un lugar encantador.