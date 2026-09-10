Llega a Lidl la mesita plegable más bonita y práctica, ideal para balcones y terrazas: cuesta 46,66 euros tras una rebaja del 14%

Lidl vuelve a tener uno de esos productos para casa que destacan por su relación entre precio y funcionalidad.

La cadena alemana ha rebajado un 14% una de sus mesas de jardín más prácticas, un modelo plegable que puede encajar especialmente bien en balcones, terrazas y espacios exteriores donde cada centímetro cuenta.

Se trata de la mesa plegable Valencia de LIVARNO, que ahora se puede comprar por 46,99 euros, frente a los 54,99 euros que costaba anteriormente.

Es decir, Lidl aplica una rebaja de 8 euros al producto. En su tienda online, además, avisa de que quedan pocas unidades debido a la alta demanda.

Esta mesita, a ese precio es una buena oportunidad; pero en la sección de 'Ofertas' podrás descubrir muchos otros muebles y accesorios del hogar con grandes descuentos.

Una mesa de jardín que se puede plegar

La principal ventaja de esta mesa está precisamente en su diseño.

El modelo Valencia incorpora un sistema de plegado pensado para ahorrar espacio, de manera que puede guardarse cuando no se está utilizando o transportarse con mayor facilidad.

Mesa plegable Valenciana. Lidl

Tiene unas dimensiones de aproximadamente 70 centímetros de largo por 70 de ancho y 74 de alto, unas medidas que permiten utilizarla como mesa auxiliar o como punto de apoyo para comer o tomar algo al aire libre. Su peso es de unos 5,8 kilos.

El tablero está fabricado en madera dura impregnada, mientras que la estructura es de aluminio con recubrimiento en polvo.

Una combinación que busca ofrecer resistencia sin convertir la mesa en un mueble especialmente pesado.

Lidl señala además que el producto es resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que está diseñado para utilizarse en espacios exteriores. La cadena también destaca que el tablero es de fácil cuidado.

Por menos de 50 euros

Otro de los puntos interesantes es su precio actual. Los 46,99 euros sitúan esta mesa por debajo de la barrera psicológica de los 50 euros, algo que puede hacerla especialmente atractiva para quienes buscan renovar el balcón o la terraza sin realizar un gran desembolso.

La mesa cuenta con un mecanismo de plegado estable con cierre de seguridad y patas perfiladas que, según Lidl, ayudan a proteger el suelo y aportan un carácter antideslizante. La carga máxima indicada por el fabricante es de aproximadamente 35 kilos.

Mesa plegable Valenciana. Lidl

Además, pertenece a la serie Valencia de LIVARNO, por lo que puede combinarse con otros muebles de jardín de la misma colección para crear un conjunto exterior coordinado.

La propuesta tiene sentido especialmente para quienes tienen un balcón pequeño o una terraza en la que no quieren mantener una mesa ocupando espacio durante todo el día. Se utiliza cuando hace falta y, una vez terminada la comida, el café o el aperitivo, se puede plegar y guardar.

La mesa acumula además una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas a partir de 258 valoraciones en la tienda online de Lidl.

Así que si tienes la suerte de contar con una terraza o un pequeño balcón, esta mesita puede ayudarte a sacarle más partido.