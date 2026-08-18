El restaurante donde paran a comer Xavi Hernández o Juan del Val: tiene una carta con más de 70 especialidades

Montaje de Xavi Hernández y Juan del Val con el restaurante de fondo. Canva.

Si alguna vez has paseado por el centro de Zaragoza, sabrás que la ciudad cuenta con una enorme oferta de bares y restaurantes donde tomar algo rápido o darse un buen homenaje, como se suele decir.

Desde la plaza de los Sitios, la zona universitaria de San Francisco o la plaza de España, con la famosa zona del Tubo a pocos pasos, siempre hay algún rincón con ambiente y buenas propuestas gastronómicas.

Sin embargo, alejado de los grandes focos, hay un restaurante que destaca por algo más que su rica y variada oferta gastronómica. Y es que por sus mesas han pasado infinidad de rostros conocidos.

Hablamos del restaurante Palomeque, en las inmediaciones de la Plaza Salamero, Zaragoza.

Terraza del restaurante Palomeque, en Zaragoza Google Maps

El restaurante de los famosos

De hecho, se podría decir abiertamente que es uno de los restaurantes favoritos de los famosos en Zaragoza. Basta con echar un vistazo a su propia web para encontrar decenas de celebrities de lo más variopintas.

Entre ellos hay grandes cocineros, como Luis Aduriz o Ángel León; actores, como el aragonés José Luis Gil; escritores, como Luis del Val; y deportistas de la talla de Umtiti y Xavi Hernández.

Juan del Val y Xavi Hernández en el restaurante. Instagram @restaurantepalomeque

"Disfrutó de nuestra gastronomía y nosotros de su cercanía y simpatía", mencionaba el restaurante maño en referencia a la visita de Xavi Hernández, quienes aprovecharon la ocasión para hacerse una foto y pedirle una firma a su camiseta con la selección española.

Aunque la visita fue hace tiempo, su paso por el restaurante ha quedado marcado en las redes y en la web de este establecimiento.

Asimismo, el catalán aprovechó el viaje en Zaragoza para visitar la icónica tienda gourmet Montal, fundada en 1919. "Recibir a un campeón del mundo siempre es un orgullo. Gracias Xavi por tu amabilidad", expresaba el negocio.

Igualmente importante fue la visita de Juan del Val, premio Planeta 2025 y Ángela Banzas, finalista de este certamen. "Cercanos, amables y simpáticos. Gracias por la visita y por el aprecio por nuestra cocina", compartió el restaurante.

Estos son tan solo un pequeño ejemplo de la gran afluencia de personalidades que se han dejado ver en el restaurante Palomeque.

Así es el restaurante

Focos aparte, cuando se trata de poner toda la 'carne en el asador', el establecimiento no se queda atrás.

En cuanto a la propuesta gastronómica se refiere, ellos mismos se definen como un "bistró aragonés" que ofrece "una cocina actual y de mercado con pinceladas de vanguardia".

Uno de sus puntos fuertes es su flexibilidad, pudiendo disfrutar de "deliciosas tortillas caseras a la hora del almuerzo, suculentas raciones y bocados para un buen vermú, o comer y cenar con nuestros platos de la carta y sugerencias diarias de producto fresco, de temporada y de proximidad", afirman.

Las opciones de su carta son interminables, con hasta 70 especialidades el restaurante está pensado para todos los gustos...y bolsillos.

Entre los platos más destacados brilla el steak tartar de solomillo de ternera, jamón ibérico de bellota Joselito, surtido de quesos, salmueras del cantábrico, así como los tacos de solomillo al ajillo, costillitas de ternasco de Aragón I.G.P. con trigueros, solomillo de ternera con salsa Roquefort o el chuletón de buey con sal Maldón.

En definitiva, uno de esos lugares que merece tener en cuenta si caminas hambriento por el centro de Zaragoza.