Llega a Jysk el mueble aparador más espacioso y barato: está rebajado en un 32% y disponible en 2 colores

Seguro que en la mayoría de los hogares hay uno de esos muebles que nadie sabe muy bien qué esconden en su interior, pero al que siempre hay que recurrir cuando llega una ocasión especial.

Hablamos del típico aparador donde guardamos la vajilla buena, los manteles grandes que reservamos para los cumpleaños y la Navidad o incluso esos álbumes de fotos que nos encanta exhibir un par de veces al año.

Y aunque puedan parecer muebles capaces de 'aguantar viento y marea', sustituirlos puede ser una opción a tener en cuenta para darle un nuevo aire a la vivienda. Sobre todo cuando el mueble sustituido ya venía con la casa.

En este sentido, una de las últimas incorporaciones de Jysk llama especialmente la atención. Se trata del aparador Alsted, una alternativa que ahora puede encontrarse por 150 euros gracias a una rebaja del 32%.

Mueble aparador Alsted. Jysk.

Como puede apreciarse en la fotografía anterior, se trata de un aparador de grandes dimensiones que incorpora tres puertas en su frontal.

En su interior dispone de dos estantes y cinco compartimentos, una distribución que amplía considerablemente el espacio de almacenamiento y permite guardar objetos de diferentes tamaños. Eso sí, teniendo en cuenta que la carga máxima que admite es de 50 kg.

Apertura de puertas de este mueble aparador. Jysk.

Uno de sus detalles más llamativos es el sistema de apertura de las puertas, que funciona mediante presión y prescinde de los tradicionales tiradores.

Un recurso que, además de resultar práctico, contribuye a mantener una estética más limpia y uniforme.

El aparador está disponible en dos acabados: roble natural y roble oscuro. No obstante, existe una diferencia de precio importante entre ambas versiones.

El aparador rebajado a 150 euros corresponde únicamente al acabado en roble claro, mientras que la versión en roble oscuro tiene un precio de 239 euros.

El mueble aparador en ambas tonalidades Jysk.

En cuanto a los materiales, está fabricado con plástico ABS, melamina, aglomerado y acero. Cuenta con unas dimensiones de 160 cm de ancho, 40 cm de profundidad y 80 cm de altura, mientras que su peso alcanza los 53 kilos.

Este último aspecto es especialmente relevante si se pretende trasladar el mueble de una estancia a otra, ya que, por su peso, será necesario contar con al menos dos personas para hacerlo con comodidad.

Más allá de sus características y de su precio, uno de los aspectos que más llama la atención son las valoraciones de quienes ya lo han comprado.

El aparador acumula más de 110 reseñas y alcanza una puntuación media de 4,3 sobre 5.

Entre los comentarios publicados, Christina destaca que "es muy fácil de montar y el aparador es precioso; estamos muy contentos con la compra", comenta.

Otro cliente, por su parte, resume así su experiencia: "Un producto increíblemente bueno con una apariencia elegante a un precio bajo".