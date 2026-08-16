Eduardo, arquitecto: "En pisos antiguos invertiría antes en ventanas e instalación eléctrica que en reformar la cocina"

Según un informe de EsadeEcPol, uno de cada tres españoles necesita hacer una reforma en su vivienda. Sin embargo, el precio frena esta decisión al 78% de quienes se plantean acometerla.

Además, el estudio concluye que la antigüedad de las viviendas es el factor clave a la hora de justificar una reforma. Un aspecto especialmente relevante cuando se trata de pisos antiguos, donde conviene analizar bien dónde invertir el presupuesto.

Es precisamente en este punto donde resulta útil escuchar a los profesionales del sector. Eduardo Saz, arquitecto, explicaba en el podcast del zaragozano Carlos Galán, 'Libertad Inmobiliaria', cuáles son las claves para reformar un piso antiguo.

"Las reformas que tienen que ver mucho con acabados excesivamente caros, como las cocinas, suelen dar poco rendimiento. Las que tienen que ver con aclimatar la vivienda, que son las que menos se tienen en cuenta, son las que mejor resultado dan en el futuro", advierte el profesional.

Tanto si se busca revalorizar la vivienda como mejorar su propia habitabilidad, Saz recalca que "invertir en una buena instalación eléctrica o en unas buenas ventanas son de las cosas más importantes".

A la hora de repartir el presupuesto de una obra, Edu advierte de un error bastante habitual entre compradores e inversores: gastar demasiado en aspectos estéticos que, en realidad, aportan poco valor.

Por eso, su recomendación es priorizar las instalaciones frente a los acabados.

"Yo si tuviera que hacer una reforma en un piso antiguo invertiría antes en cambiar la instalación eléctrica, incluso quitar el gas, que en cambiar la cocina o en quitar el gotelé", afirma.

Análisis previo a la compra

Antes de planificar cualquier reforma, Edu insiste en la importancia de fijarse en las características inherentes del piso. Son elementos que, por muchas obras que se hagan, no siempre podrán modificarse.

No es lo mismo, por ejemplo, comprar una vivienda con muros de carga en su interior, que limitarán las posibilidades de redistribuir el espacio, que otra con un sistema de pilares y vigas que ofrezca mayor margen para modificar la distribución.

También aconseja andar con cuidado con los edificios antiguos cuya estructura está realizada con madera, habituales en los cascos antiguos de muchas ciudades. Al abrir los forjados, "es común encontrar viguetas dañadas por la humedad, carcoma o termitas".

La propia forma de la vivienda también puede marcar la diferencia. Saz considera preferible un piso rectangular, con el acceso en el centro, frente a viviendas muy alargadas, "tipo tubo", o con forma de "L", que suelen obligar a crear pasillos largos y complican una posible reforma.

Por último, establece un límite a la hora de comprar bajos antiguos en edificios de más de 50 años. "Sería una línea roja bastante importante sobre todo por el tema de las humedades por capilaridad", sentencia.