Los abogados laboralistas coinciden: "No puedes fichar con tu móvil personal; hay multas de hasta 200.000 euros"

No queda tinta de todo lo que se ha escrito sobre los fichajes de jornada en las empresas. Aun así, sigue siendo uno de los temas que más dudas, debates y sensación de desinformación genera entre los trabajadores.

Lo cierto es que fichar al inicio y al final de la jornada es una obligación para todos los empleados, con independencia del sector en el que desarrollen su actividad, tal y como establece el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, siguen produciéndose malas prácticas relacionadas con el registro horario, como modificar las horas de fichaje en un intento de "cuadrarlas", directamente no fichar o, como veremos a continuación, utilizar el móvil personal para registrar la jornada.

Conductas que, aunque parezcan inofensivas, pueden acarrear importantes consecuencias tanto para la empresa como para el trabajador.

Así lo explica el abogado especializado en derecho laboral Juan Manuel Lorente.

"La empresa no te puede obligar a hacerte fichar con tu móvil personal. Estoy harto de verlo", afirma el profesional, matizando que "si quiere que fiches con el móvil, tendrá que darte uno de empresa", sentencia.

No es un tema menor, el profesional insiste que el sistema judicial ya ha impuesto multas a empresarios por este tema.

"Hay sanciones de más de 200,000 euros a empresas que siguen haciendo que sus trabajadores fichen con el móvil. Incluso muchos trabajadores están consiguiendo indemnizaciones por este motivo", afirma.

Específicamente, Lorente marca los límites de esta práctica: "El fichaje debería ser con un código personal o directamente en una aplicación pulsando, pero ni en tu móvil personal, ni con tu cara, ni con tu huella, y tampoco con el reconocimiento de iris", señala.

"Todo esto es ilegal y lo peor es que hay empresas que pasan olímpicamente y siguen haciéndolo", concluye.

En este sentido, cogiendo el testigo del abogado Juan Manuel, desde el sindicato USO comparten un vídeo en sus redes sociales donde recalcan que se trata de una práctica ilegal.

"Tu teléfono es privado y no tienes ninguna obligación de cederlo para uso laboral", señalan.

#DesconexionDigital #DerechosLaborales #SindicatoUSO #Privacidad #MovilPersonal #LeyLaboral #Trabajadores ♬ sonido original - Sindicato USO @sindicatouso ¿Te obligan a instalar la App para fichar en TU móvil personal? 📱 ❌ ¡No es legal! Tu teléfono es privado y no tienes ninguna obligación legal de cederlo para uso laboral. Aunque la empresa te diga que "es por tu bien" o que "no ocupa nada", la ley es clara: 1️⃣ Privacidad y Desconexión: Tienes derecho a la desconexión digital y a que tu terminal privado no sea usado para fines profesionales. 🛡️ 2️⃣ Medios de la empresa: La obligación de registrar la jornada es de la empresa, por lo tanto, ellos deben poner los medios. Ya sea un dispositivo corporativo, una web en el PC de la oficina o un sistema de fichaje físico. 🏢🖥️ Si intentan sancionarte por esto, ¡no cedas! La ley te protege. ⚖️ En USO defendemos tus límites: tu móvil es tuyo, no una herramienta gratis para tu jefe. ❤️✊ Cuéntanos en comentarios: ¿Te han presionado alguna vez para usar tu móvil en el trabajo? 👇 #RegistroHorario

¿Cuándo se puede fichar con el móvil personal?

Desde Grupo Atico34, especialistas en protección de datos, matizan que "fichar con el móvil personal en el trabajo es legal, pero solo bajo condiciones estrictas y con el consentimiento expreso del trabajador".

Concretamente, los requisitos que deben darse para que esta sea una práctica legal en las empresas son: