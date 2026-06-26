La Mundialita de Nola Smoke: la hamburguesa con chistorra que viene con patatas, bebida y partido de futbolín incluido

El Mundial de fútbol también se vive fuera del estadio. En Zaragoza, dos locales han convertido la cita deportiva del verano en el plan perfecto para compartir con amigos o en familia.

En el barrio del Actur, Nola Smoke ha lanzado una edición especial de su carta para celebrar la competición con una hamburguesa que promete convertirse en una de las más originales de la temporada.

Una hamburguesa con patatas y bebida, y una partida de futbolín por menos de 14 euros.

Se llama 'La Mundialita', una smash burger elaborada con chistorra, salsa de queso cheddar y el inconfundible toque ahumado que caracteriza a la casa.

Nola Smoke es el único restaurante de España que utiliza la potencia de la brasa Kamado para aportar ese sabor "smoke" a sus hamburguesas y perritos.

Pero la experiencia va mucho más allá de la comida.

Durante el Mundial, el local del Actur ha instalado un futbolín de forma temporal para que las revanchas también se jueguen fuera de la pantalla.

Con el Combo La Mundialita, que incluye hamburguesa, patatas bravas y bebida por 13,50 euros, los clientes reciben una partida de futbolín gratuita. Una excusa perfecta para retar a los amigos, organizar un pequeño torneo o disfrutar de un plan diferente en familia.

La promoción estará disponible únicamente durante la celebración del Mundial.

¿Prefieres un kebab? También hay plan

No sé si hay alguien a quien no le van las hamburguesas, pero por si así fuera, están de suerte. Mak Dürüm, en la calle Francisco de Vitoria, se suma a la fiebre mundialista con una propuesta muy similar.

Su Combo Mundial, formado por dürüm, patatas y bebida por 12,99 euros, también incluye una partida de futbolín para completar la experiencia. Una promoción de edición limitada que estará disponible hasta el 19 de julio.

Mak Dürüm apenas lleva un año con las puertas abiertas y ya ha conquistado los corazones de los zaragozanos.

Nació en octubre de 2025 impulsado por el creador de contenido gastronómico Lak Montes, conocido por sus vídeos sobre kebabs en TikTok y el chef zaragozano Álex Viñal, responsable del grupo Nola y reconocido como Fenómeno Gastronómico 2025.

Hamburguesa o kebab. Da igual el equipo que juegue. La combinación de comida, futbolín y ambiente mundialista convierte estas dos propuestas en uno de los planes más originales para disfrutar del campeonato en la ciudad.