La familia Gómez Aldana, de Villanueva de Huerva, se hace con el XVI Premio a la Biodiversidad

Los XVI Premios a la Biodiversidad en ovino y caprino ya tienen ganadores. Oviaragón y UPRA (Unión de Productores de Rasa Aragonesa), de Pastores Grupo Cooperativo, han seleccionado a la familia Gómez Aldana de Villanueva de Huerva por su trabajo con razas de ovejas amenazadas.

Estos galardones ponen en valor el papel medioambiental que la ganadería extensiva tiene en el medio rural, así como su contribución al equilibrio natural y la biodiversidad.

En esta ocasión, el comité de selección ha elegido a tres familias ganaderas a las que ha reconocido con el Premio Biodiversidad 2026 y dos accésits.

Se ha querido reconocer el trabajo de las tres familias con la Rasa Aragonesa, la Churra Tensina y la Maellana, tres razas de ovejas amenazadas. Además, se ha destacado que todos los ganadores son equipos que combinan juventud con experiencia.

Las tres familias ganaderas realizan una actividad multifuncional de pastoreo en nuestros campos y montes, incluso combinando ovejas, cabras, vacas y caballos.

Premio a la Biodiversidad 2026

La familia Gómez Aldana, de la localidad zaragozana Villanueva de Huerva, han sido los galardonados con el Premio a la Biodiversidad.

Felipe y sus hijos, Borja y Cristian, gestionan un rebaño de 619 ovejas de raza Rasa Aragonesa.

Llevan trabajando la selección de la raza Rasa Aragonesa con UPRA-Grupo Pastores desde 2004, con 179 hijas de inseminación artificial y un 3% de hembras con la variante ROA.

Además, han estado produciendo corderos IGP Ternasco de Aragón hasta 2025, año en el que decidieron empezar a comercializar cordero ecológico.

El rebaño que gestiona la familia Gomez Aldana Grupo Pastores.

Dos accésits que reconocen el buen trabajo

El jurado también ha querido reconocer la gran labor de dos ganaderías de ovino de Aragón con la entrega de dos accésits a las familias Lapuente Gil, de Panticosa, y Cases Martínez, de Alcañiz.

De la familia Lapuente Gil han destacado su trabajo como ganadería garante de los prados, bosques y puertos más altos del Pirineo.

Tres generaciones de la familia trabajan en Panticosa con un rebaño de 400 ovejas de raza Churra Tensina, hoy en día en peligro de extinción, y al que recientemente han añadido bovino y equino.

Por otro lado, de la familia Cases Martínez han reseñado su gestión de un rebaño de 1.130 ovejas de raza Maellana, también en peligro de extinción.

Un rebaño que, además, es uno de los fundadores de la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Maellana (ARAMA), con quien llevan trabajando la selección y mejora de la raza desde 1997.

Un año dedicado a los pastores

Este 2026 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones unidas como “Año Internacional de los Pastizales y los Pastores”.

Un reconocimiento que busca poner de relieve la importancia de los pastizales y promover un pastoreo sostenible.

Entre los objetivos de esta declaración, también se encuentra fortalecer la seguridad alimentaria, conservar la biodiversidad y reconocer el patrimonio cultural y los conocimientos locales de los pastores.