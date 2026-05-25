Víctor Küppers, experto en psicología positiva: "La felicidad que más dura es la que mantenemos en silencio"

Ya lo advierte el refrán con la frase de "hay alegrías que se disfrutan más en silencio", haciendo referencia a que mientras más se exhibe la felicidad, más rápido tiende a desaparecer.

Sobre esa contradicción reflexiona Víctor Küppers, experto en psicología positiva y conferenciante, en uno de sus últimos vídeos.

"No todo lo verdaderamente valioso necesita ser mostrado constantemente. La vida plena no suele ser la más ruidosa, sino la más consciente", comenta en uno de sus vídeos compartidos en su canal de YouTube.

Eso sí, el experto en psicología positiva matiza que no se trata de esconder la felicidad, "sino de comprenderla, cuidarla y respetarla, porque aquello que no depende de la aprobación externa es lo que realmente nos pertenece", afirma.

En otras palabras, lo que trata de explicar Küppers es que cuando expones una buena noticia o un proyecto demasiado pronto, abres la puerta a opiniones y dudas ajenas que pueden contaminar tu alegría y hacer que pierda fuerza.

¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha compartido un logro personal y, más allá de las felicitaciones, la gente te inunda de dudas y expectativas?

Seguramente a todos nosotros. Por ello, el profesional incita a aprender a diferenciar aquellas emociones diseñadas para ser vividas primero y compartidas más tarde.

"El silencio te permite ver las cosas con más distancia, aportando una visión más real, menos emocional, más objetiva. Es en esa objetividad donde nacen las mejores decisiones", afirma.

El peligro de las redes sociales y la comparación

"Tu valor no aumenta cuando lo publicas. Es una de las verdades más importantes en una época donde parece que todo necesita ser mostrado para ser validado", afirma Küppers.

En este sentido, señala que las redes sociales pueden amplificar el desgaste al mostrar miles de versiones editadas y perfectas de otras vidas, haciendo sentir que lo tuyo es insuficiente.

Asimismo, siguiendo el consejo sobre preservar la felicidad en silencio, señala que filtrar las opiniones que dejamos entrar en nuestra vida es igual de importante y consecuente.

"No todas las opiniones merecen acceso a tu vida", afirma el profesional.

Según explica, la calidad de tu vida dependerá de tu capacidad para dejar pasar lo que no te aporta sin sentirte culpable.

OCULTA TU FELICIDAD o te la destruirán | Victor Kuppers

En definitiva, en una sociedad obsesionada con mostrarlo todo, Víctor Küppers recuerda que la felicidad más auténtica no necesita validación externa para tener valor.

Aprender a proteger ciertos momentos y filtrar las opiniones ajenas puede ser la clave para vivir con más calma, seguridad y bienestar emocional.