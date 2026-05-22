El cocinero Julio Reoyo reivindicó la casquería en el último taller de IGP Ternasco de Aragón

Taller de casquería de de IGP Ternasco de Aragón. IGP Ternasco de Aragón.

La casquería vista desde una perspectiva contemporánea fue el tema del último taller de IGP Ternasco de Aragón, “Conversaciones con corazón y cabeza”, dirigido por el cocinero Julio Reoyo, alma del restaurante Doña Filo, con un Sol Guía Repsol.

Más de 50 profesionales de la gastronomía participaron este martes, 19 de mayo, en esta propuesta que puso en valor la tradición culinaria desde una mirada moderna, técnica y profundamente ligada al territorio.

Durante el taller, celebrado en el marco de los talleres “Huesca, la Magia de la Gastronomía de Huesca 2026”, Reoyo ofreció una demostración práctica y reflexiva sobre el potencial culinario de la casquería del ternasco, reivindicando una cocina de aprovechamiento inteligente que conecta memoria, técnica y creatividad.

Su intervención puso de relieve el valor cultural y gastronómico de estas elaboraciones, así como su vigencia en la restauración actual.

Los asistentes no podían esperar menos de un referente nacional en la defensa de la cocina tradicional, el producto de proximidad y la casquería como patrimonio gastronómico.

Un recorrido gastronómico por la casquería

Los participantes pudieron descubrir y degustar una completa propuesta culinaria elaborada con distintas piezas del cordero IGP Ternasco de Aragón.

Julio Reoyo imparte el taller de casquería de IGP Ternasco de Aragón. IGP Ternasco de Aragón.

Desde un bombón helado de sesos de cordero IGP Ternasco de Aragón en escabeche hasta un tartar de corazón de cordero IGP Ternasco de Aragón con reducción de tuétano, cada elaboración mostró la versatilidad de la casquería.

Un producto que, además, acaba de recibir la certificación como producto con calidad diferenciada dentro de la IGP Ternasco de Aragón, siendo la primera carne fresca en España en lograr este reconocimiento.

“La del cordero IGP Ternasco de Aragón es una casquería muy fina, con una excelente calidad de grasa y un sabor muy equilibrado, un producto diferencial en el mercado”, destacó Reoyo.

Bombón helado de sesos. IGP Ternasco de Aragón.

Éxito de participación y proyección

La elevada asistencia y el interés generado consolidan el éxito de esta iniciativa, que refuerza el posicionamiento de Huesca como un territorio de referencia en innovación gastronómica, formación y puesta en valor del producto local.

Con propuestas como esta, el programa “Huesca, la Magia de la Gastronomía” continúa impulsando encuentros entre profesionales y público, fomentando el conocimiento, la sostenibilidad y la identidad culinaria del territorio.

Los talleres “Huesca la Magia de la Gastronomía” son una programación que organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca desde 2003.

En el año 2024 recibieron el reconocimiento a Mejor Labor Formativa en los Premios Nacionales de Hostelería.