José Luis, médico y especialista en obesidad: "Después de los 50 años, hay que tomar 30 gr de proteína en el desayuno"

En ocasiones, "empezar el día con el pie derecho", como se suele decir popularmente, depende más de la actitud y de las decisiones que tomamos cada mañana que de la suerte.

Con el paso de los años, cuidar la salud deja de ser solo una recomendación y se convierte en una necesidad. A partir de ciertas edades, mantener malos hábitos alimenticios o descuidar el bienestar físico puede acabar pasando factura.

Además, a partir de los 50 años, el metabolismo tiende a ralentizarse. Esto reduce la capacidad del cuerpo para quemar calorías en reposo, facilitando el aumento de peso si no se adaptan los hábitos de alimentación y actividad física.

En este sentido, realizar pequeños ajustes en la dieta, sin sacrificar la ingesta o cantidad de alimentos, siempre es una buena opción.

Así lo advierte el médico y cirujano por la Universidad de Zaragoza, José Luis Sambeat, especialista en diagnóstico y tratamiento de la obesidad, así como divulgador en redes sociales.

Añadir 30 gramos de proteína en el desayuno

A partir de los 50 años, proteger la masa muscular se vuelve cada vez más importante.

Por eso, el profesional insiste en prestar especial atención al desayuno y asegurar una cantidad mínima de proteína desde primera hora del día.

"Hay que asegurar 30 gramos de proteína en tu primera comida del día", sostiene José Luis.

Y es que, comenzar el día con un aporte adecuado de proteína, ayuda a regular el apetito durante la mañana y a activar el metabolismo de forma más eficiente. Además, contribuye a preservar la masa muscular, algo clave para mantener un metabolismo saludable con el paso de los años.

"Ese pequeño cambio tiene un efecto sorprendentemente grande, activa el metabolismo, reduce el hambre durante el día y ayuda a proteger el músculo que tu cuerpo necesita para mantener un metabolismo saludable", afirma.

En cuanto a opciones para el desayuno, propone alternativas sencillas y fáciles de incorporar a la rutina diaria.

Entre ellas, menciona "huevos con kéfir, pechuga de pavo con nueces o un batido de proteína con fibra".

Asimismo, recomienda acompañar este hábito con pequeñas rutinas saludables, como dar un paseo diario y aumentar la cantidad de proteína de forma gradual en las comidas, para que el cambio resulte más fácil de mantener a largo plazo.

@dr_jose_luis_sambeat Si quieres mejorar el metabolismo después de los 50, empieza por algo simple: mete suficiente proteína en la primera comida del día. Es uno de los cambios más sencillos y a la vez más potentes para reducir hambre, proteger músculo y empezar a corregir la grasa abdominal. Este vídeo es tan solo una parte de un video más largo que he subido a mi canal de Youtube @Dr. Sambeat. Ahí encontrarás el contenido completo #Proteina #DesayunoSaludable #Metabolismo #MayoresDe50 #GrasaVisceral #PerderPeso #Nutricion #Salud50Plus #ComposicionCorporal #DrSambeat ♬ sonido original - Dr. José Luis Sambeat

Los médicos coinciden

Tal y como explica José Luis, instituciones sanitarias de referencia como el Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, destacan que incluir proteínas en el desayuno ayuda a aportar energía y una mayor sensación de saciedad.

Un factor clave para controlar el apetito y evitar el picoteo a lo largo del día.

Además, especialistas en nutrición como Domingo Carrera, señalan que este tipo de alimentos también contribuye a mantener elevados los niveles de cortisol, ayuda a conservar la masa muscular, mejorar la concentración y aumentar ligeramente la temperatura corporal, lo que influye directamente en el gasto energético.

Eso sí, los expertos lanzan una advertencia clara: las proteínas del desayuno no deben ir acompañadas de un exceso de grasa.

Por ello, recomiendan optar por alternativas más saludables como el huevo (siempre que no sea frito), el salmón ahumado, jamón de pavo o ciertas proteínas vegetales, como pistachos o semillas.